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Kral Burak yola çıktı!

İsmi Beşiktaş ile anılan Burak, Lille’e veda etti. 36 yaşındaki forvet yaptığı açıklamada, “Futbolu siyah beyazlı forma altında bırakmak istiyorum” ifadesini kullanmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Kral Burak yola çıktı!
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e veda etti. 36 yaşındaki forvet, sosyal medya paylaşımında, "Lille'deki son maçım, harika 2 yıl harika 2 kupa kazandık, her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" ifadelerini kullandı. İki sezondur Lille'de forma giyen Burak, geçtiğimiz yıl takımın kazandığı şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olmuştu. Tecrübeli futbolcunun yeniden Beşiktaş'ta forma giymek istediği biliniyor. Son olarak yönetimle görüşme yapan tecrübeli oyuncunun, "Ben Beşiktaşlıyım. Futbolu, taraftarı olduğum kulübün kaptanı olarak bırakmak isterim" dediği belirtiliyordu. Burak'ın gelecek günlerde Kartal'la masaya oturması bekleniyor. Öte yandan Lille kulübü de yıldız isme, 'Teşekkürler Kral' diyerek veda etti.
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