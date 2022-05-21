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Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı açıklaması! Transferi...

Son dakika spor haberi: Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, adı Beşiktaş ile transfer konusunda anılan futbolcusu Abdülkerim Bardakçı hakkında konuştu. Oyuncu grubunu korumak istediğini belirten Palut, Abdülkerim Bardakçı'nın kesinlikle önümüzdeki sezon için takımda kalması gerektiğini söyledi. Öte yandan İlhan Palut, başarılı futbolcuyla 1 yıl daha çalışmak istediğini dile getirdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:36
Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı açıklaması! Transferi...

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, kendileri adına güzel geçen bir sezon olduğunu söyleyerek, "Geçen hafta itibarıyla ligdeki konumumuz 3. olarak netleşti Konferans Ligi'ne gideceğiz. Şampiyonlar Ligi için çok matematiksel durumlarda vardı. Son maç her ne kadar sıralama, puan kaygımız olmasa da buraya güzel sezon finali yapmaya, tekrar Konyaspor'un futbolunu böyle bir platformda göstermeye geldik. Oyuncular gerçekten çok iyi mücadele etti ve ciddiyetlerini korudu. Skor avantajını ele aldık ama onun dışında maçı bitirecek çok net pozisyonları değerlendiremedik. 1-0 Beşiktaş'ı oyunda tuttu. Son 15 dakika baskı dozajını arttırlar ve korner golüyle beraberliği yakaladılar. Gönül isterdi ki kazanarak bitirelim. Ama bu skorda son maç adına, oyun adına bizim için iyi oldu" şeklinde konuştu.

"OYUNCU GRUBUNU KORUMAK İSTİYORUM"
Sezon boyunca 38 maç oynadıklarını söyleyen Palut, "Bugün çok kötü oynadık ama bu oyuncunun bireysel performansıyla kazandık dediğimiz maçımız yok. Tamamen takım oyununa yönelik oynadık. Türkiye Kupası, çok zor bir lig ve bunun üstüne 3 ön eleme içeren inşallah geçersek Konferans Ligi var. Burada ilk temennim yaklaşık 1 seneyi aşkın bir süredir çalıştığımız, onların ne yapacağımı bildiğim oyuncu grubunu korumak istiyorum. Futbol bir ekonomi, oyuncularında kariyerleri var. Bu benim teknik temennim. Bunun yanında bizi sonuca götürebilecek, sahada takımın kalitesini daha yukarı çıkaracak oyuncularla da ekonomimiz el verdiği doğrultuda transfer çalışmaları yapacağız. Yönetimle geçen haftadan beri görüşmelerini yapıyoruz. İnşallah iyi oyuncularla destekleyerek o platformlarda güzel iş yaparız" ifadelerini kullandı.

"ABDÜLKERİM BARDAKÇI İLE 1 SENE DAHA ÇALIŞMAK İSTERİM"
Abdülkerim Bardakçı'nın transfer konusuna değinen İlhan Palut, "Ben sadece teknik anlamda düşünüyorum. İç transfer raporu verdiğinde Abdülkerim Bardakçı kesin kalmalı raporunu düştüm. Bu teknik rapor. Futbolun bir ekonomik boyutu var. Oyuncunun ne istediği önemli. Bütün bu bileşenler çok önemli. Ben Abdülkerim ile 1 sene daha çalışmak isterim. Önümüzdeki zor sezonda takımımıza katkı versin isterim. Gider gitmez ben bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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