Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.
Rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar sezonu beraberlikle noktaladı.
Kara-Kartal, 38 haftalık süreçte 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.
Birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi birçok ayrılık yaşanması bekleniyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre kadro planlama çalışmalarını yürüten yönetim, bütçeyi aşan maliyetli isimlerle yollarını ayıracak.
DOMAGOJ VIDA'DAN VEDA!
Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida, karşılaşmanın ardından tribünlere ve takım arkadaşlarına veda etti.
Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Domagoj Vida, Konyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmemişti.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil zemine inen tecrübeli savunmacı, takım arkadaşlarıyla tek tek sarıldı.
Daha sonra taraftarlar tarafından tribünlere davet edilen Vida, 3'lü çektirdi.
Hırvat futbolcu, bütün tribünleri dolaşarak izleyicileri selamladı.
Takım arkadaşları Vida'yı omuzlarına alarak havaya attı.
Beşiktaş yönetimi ile Domagoj Vida arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinden şu ana kadar olumlu ya da olumsuz anlamda resmi bir açıklama çıkmadı.
12 ADET TELEFON HEDİYE ETTİ
33 yaşındaki oyuncu, hafta içi takımın sağlık personeline imzalı formasının yanında 12 adet telefon hediye etti.
Deneyimli isim, tanesi 28 bin TL olan telefon ile 336 bin TL değerinde jesti kendisiyle en başından beri yakından ilgilenen çalışanlara hediye etmiş oldu.
Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen deneyimli savunma oyuncusu, 1 gol kaydetti.
Vida'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon euro olarak gösteriliyor.