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Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Son dakika spor haberi: Yeni sezon öncesi takımda birçok değişiklik yaşamaya hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hamlelerini yapan yönetim, maaş bütçesini aşan isimlerle yollarını ayıracak. Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta yıldız isim, maçın ardından takım arkadaşları ve tribünlere veda etti. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:23
Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar sezonu beraberlikle noktaladı.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Kara-Kartal, 38 haftalık süreçte 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi birçok ayrılık yaşanması bekleniyor.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre kadro planlama çalışmalarını yürüten yönetim, bütçeyi aşan maliyetli isimlerle yollarını ayıracak.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

DOMAGOJ VIDA'DAN VEDA!
Siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida, karşılaşmanın ardından tribünlere ve takım arkadaşlarına veda etti.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Domagoj Vida, Konyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmemişti.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil zemine inen tecrübeli savunmacı, takım arkadaşlarıyla tek tek sarıldı.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Daha sonra taraftarlar tarafından tribünlere davet edilen Vida, 3'lü çektirdi.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Hırvat futbolcu, bütün tribünleri dolaşarak izleyicileri selamladı.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Takım arkadaşları Vida'yı omuzlarına alarak havaya attı.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Beşiktaş yönetimi ile Domagoj Vida arasındaki sözleşme yenileme görüşmelerinden şu ana kadar olumlu ya da olumsuz anlamda resmi bir açıklama çıkmadı.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

12 ADET TELEFON HEDİYE ETTİ
33 yaşındaki oyuncu, hafta içi takımın sağlık personeline imzalı formasının yanında 12 adet telefon hediye etti.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Deneyimli isim, tanesi 28 bin TL olan telefon ile 336 bin TL değerinde jesti kendisiyle en başından beri yakından ilgilenen çalışanlara hediye etmiş oldu.

Beşiktaşlı yıldızdan veda! Takım arkadaşları böyle uğurladı

Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen deneyimli savunma oyuncusu, 1 gol kaydetti.

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