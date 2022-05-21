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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş sezonu beraberlikle tamamladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada seyirciler arasında sürpriz bir isim yer aldı. Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Bruno Paz, müsabakayı tribünden takip etti. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:57 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:06
Konyaspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Paz formayı giydi!
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Bu sezon beklediğini bulamayan Beşiktaş, sezonu Konyaspor maçıyla kapadı.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Kupasız geçen sezonda gelecek senelerin planlamasını düşünen siyah-beyazlılar takımı Valerien Ismael'e emanet etti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Gelir gelmez yeni bir sistem oturtmaya çalışan Fransız çalıştırıcı, gençlere verdiği önemle de dikkat çekti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Kara-Kartal'da transfer listesi Ismael'in raporuna göre şekilleniyor.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Hedefteki isimlerle temaslara başlayan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Siyah-beyazlıların, Konyaspor ile oynadığı maçta tribünde sürpriz bir isim yer aldı.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

BRUNO PAZ DOLMABAHÇE'DE!
Transferde adı Kara-Kartal ile geçen Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz, karşılaşmayı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Bonservisi Sporting B'de olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Bu sezon 24 lig maçında oynayan Paz, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Orta saha mevkisinde forma giyen Bruno Paz, sağ bek bölgesinde de görev alabiliyor.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

BAŞKA ÜLKEDE FORMA GİYMEDİ!
Portekizli futbolcu Bruno Paz, kariyerinde başka ülkenin kulüp takımında forma giymedi.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Bruno Paz'ın Sporting B'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 225 bin euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Paz, henüz A Takım'da şans bulamadı.

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