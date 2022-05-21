Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Siyah-beyazlıların, Konyaspor ile oynadığı maçta tribünde sürpriz bir isim yer aldı.

BRUNO PAZ DOLMABAHÇE'DE! Transferde adı Kara-Kartal ile geçen Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz , karşılaşmayı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.

Bonservisi Sporting B'de olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.