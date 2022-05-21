Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Bruno Paz Vodafone Park'ta!

Bu sezon beklediğini bulamayan Beşiktaş, sezonu Konyaspor maçıyla kapadı.
Kupasız geçen sezonda gelecek senelerin planlamasını düşünen siyah-beyazlılar takımı Valerien Ismael'e emanet etti.
Bu sezon beklediğini bulamayan Beşiktaş, sezonu Konyaspor maçıyla kapadı.
Kupasız geçen sezonda gelecek senelerin planlamasını düşünen siyah-beyazlılar takımı Valerien Ismael'e emanet etti.
Gelir gelmez yeni bir sistem oturtmaya çalışan Fransız çalıştırıcı, gençlere verdiği önemle de dikkat çekti.
Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmayı amaçlayan Kara-Kartal'da transfer listesi Ismael'in raporuna göre şekilleniyor.
Hedefteki isimlerle temaslara başlayan Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların, Konyaspor ile oynadığı maçta tribünde sürpriz bir isim yer aldı.
BRUNO PAZ DOLMABAHÇE'DE!
Transferde adı Kara-Kartal ile geçen Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Paz, karşılaşmayı Vodafone Park tribünlerinden takip etti.
Bonservisi Sporting B'de olan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.
Bu sezon 24 lig maçında oynayan Paz, 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Orta saha mevkisinde forma giyen Bruno Paz, sağ bek bölgesinde de görev alabiliyor.
BAŞKA ÜLKEDE FORMA GİYMEDİ!
Portekizli futbolcu Bruno Paz, kariyerinde başka ülkenin kulüp takımında forma giymedi.
Bruno Paz'ın Sporting B'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Portekizli oyuncunun güncel piyasa değeri 225 bin euro olarak gösteriliyor.
Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Paz, henüz A Takım'da şans bulamadı.
Kariyerine Belenenses altapısında başlayan Bruno Paz, Sporting'in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra B takımına geçti. Geçtiğimiz sezonu Farense'de kiralık olarak geçirdi.