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Beşiktaş Konyaspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Konyaspor'u sahasında ağırlıyor. Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetiyor. Siyah-beyazlılar sezonun son maçında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 19:50
Beşiktaş Konyaspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında heyecan devam ediyor.

Beşiktaş – Konyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş – Konyaspor maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI 11'LER

BEŞİKTAŞ: Emre, Serdar Saatçı, Necip, Montero, Kenan, Can, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin

KONYASPOR: Sehic, Barış, Adil, Uğurcan, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner, Amilton, Rahmanovic, Cikalleshi

ISMAEL İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ

Valerien İsmael, 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbide ise 1-1 berabere kaldı.

JOSEF VE ROSIER CEZALI

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Rosier, Konyaspor maçında görev yapamıyor.

Tedavileri süren Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra üst adalesinde ödem olan Welinton da şans bulamadı.

BEŞİKTAŞ İLE KONYASPOR 42. RANDEVUDA

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bugün lig tarihinde 42. kez karşı karşıya geldi. Kara Kartal, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı. 12'sinde berabere kaldı, 6'sından ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlıların rakip ağlara attığı 80 gole, Konyaspor sadece 38 golle karşılık verebildi.

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