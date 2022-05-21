Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak.
Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.
ISMAEL İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ
Valerien İsmael, 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.
İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu.
Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbide ise 1-1 berabere kaldı.
JOSEF VE ROSIER CEZALI
Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Rosier, Konyaspor maçında görev yapamayacak.
Tedavileri süren Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra üst adalesinde ödem olan Welinton da şans bulamayacak.
KARTAL ÜSTÜN
Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bugün lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek.
Kara Kartal, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı.
12'sinde berabere kaldı, 6'sından ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Siyah-beyazlıların rakip ağlara attığı 80 gole, Konyaspor sadece 38 golle karşılık verebildi.
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER:
BEŞİKTAŞ:EMRE, KENAN, VİDA, MONTERO, SERDAR, UMUT, CAN, EMİRHAN, GHEZZAL, N'KOUDOU, LARİN
KONYASPOR: SEHİC, BARIŞ, ABDÜLKERİM, MUSA, GUİLHERME, AMİR, SONER, BYTQİ, MİCHALAK, ÇEKİCİ, A. HASSAN