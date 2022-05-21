Haberler Beşiktaş Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş perdeyi taraftarı önünde kapatıyor. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmada sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Kara Kartal, son karşılaşmada rakibini mağlup edip ligi galibiyetle kapatmak istiyor. İşte Beşiktaş Konyaspor maçı muhtemel 11'leri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Vodafone Park'ta 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Saka'nın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve İbrahim Bozbey yapacak.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Ligdeki son deplasmanında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, 58 puanla puan cetvelinin 6. basamağında bulunuyor. Konyaspor ise 67 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

ISMAEL İÇ SAHADA İSTİKRARSIZ

Valerien İsmael, 3 iç saha maçına çıktı. Fransız teknik adam birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

İlk maçında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş, Kasımpaşa'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Ismael'in idare ettiği siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynanan derbide ise 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

JOSEF VE ROSIER CEZALI

Göztepe maçında kırmızı kart gören Josef de Souza ve Rosier, Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Tedavileri süren Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra üst adalesinde ödem olan Welinton da şans bulamayacak.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

KARTAL ÜSTÜN

Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, bugün lig tarihinde 42. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Kara Kartal, geride kalan 41 karşılaşmanın 23'ünü kazandı.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

12'sinde berabere kaldı, 6'sından ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Siyah-beyazlıların rakip ağlara attığı 80 gole, Konyaspor sadece 38 golle karşılık verebildi.

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ:EMRE, KENAN, VİDA, MONTERO, SERDAR, UMUT, CAN, EMİRHAN, GHEZZAL, N'KOUDOU, LARİN

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

KONYASPOR: SEHİC, BARIŞ, ABDÜLKERİM, MUSA, GUİLHERME, AMİR, SONER, BYTQİ, MİCHALAK, ÇEKİCİ, A. HASSAN

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