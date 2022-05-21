Beşiktaş - Konyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un golünü 42. dakikda Rahmanovic kaydetti.

Beşiktaş'ın golü ise 90+1. dakikada Kenan Karaman'dan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş 2021/22 sezonunu 59, Konyaspor ise 68 puanla tamamladı.

GÜVEN YALÇIN'A DALYA ÖDÜLÜ

Fenerbahçe ile oynanan 36. hafta maçında 100. kez Beşiktaş formasını giyen Güven Yalçın, Konyaspor maçı öncesi hatıra plaketini aldı.

Siyah-beyazlıların 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Güven Yalçın'a ısınma öncesinde "Beşiktaş Forması ile 100. Maç Şeref Plaketi"ni Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı verdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Konyasporlu oyuncu Abdülkerim Bardakcı, maç öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Konyaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın sol gastroknemius kas zarında 2. derece yaralanma tespit edildiği belirtildi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP'A PANKARTLI VEDA

Beşiktaş'la bu sezon sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Oğuzhan Özyakup için siyah-beyazlı taraftarlar özel pankart yaptı.

Güney ve doğu tribünlerinin birleşme noktasında yer alan pankartta "Maestro Ozi" yazısı ve tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı üç şampiyonluğu simgeleyen üç adet Beşiktaş logosu olması dikkat çekti.

PJANİC SON MAÇINDA YEDEK SOYUNDU

Sezon başında Barcelona'dan kiralanan ve dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda eden Miralem Pjanic, son maça yedek başladı.

Pjanic'in yanı sıra Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi de karşılaşmanın yedek oyuncuları arasında yer aldı.