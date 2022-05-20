BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Spor Toto Süper Lig'de sezon başında yaptığı flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezon başında yaptığı flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, kiralık isimlerle ilgili kararını netleştiriyor.
Beşiktaş'ta beklentilerin çok altında kalan Pjanic, son olarak Göztepe deplasmanında hasta olduğu gerekçesiyle oynamamıştı.
Tecrübeli yıldızın direkt olarak İtalya'ya giderek Juventus'un maçını izlemesi ise dikkat çekmişti.
Takvim'in aktardığı habere göre Barcelona'da, Xavi'nin kadroda düşünmediği 32 yaşındaki orta saha için Napoli'nin istekli olduğu aktarıldı.
Bosna Hersekli orta sahanın yeniden İtalya'ya dönmek istediği ve Napoli ile imza aşamasına geldiği de iddia edildi.
Büyük umutlarla kiralanan Miralem Pjanic, performansıyla taraftarları mutlu edememişti.
32 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerine Lüksemburg ekiplerinden Schifflange altyapısında başladı.
Ardından Fransız ekibi Metz altyapısına geçti.
2008'de yıldızının parlayacağı Olympique Lyon'a transfer oldu.
Burada dikkat çekici bir performansa imzasını atan deneyimli orta saha oyuncusu 2011'de Roma'nın yolunu tuttu.
2016'da 32 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.
2020'nin başında ise Katalan devi Barcelona forması giymeye başladı.
Beşiktaş'ta toplamda 26 karşılaşmada görev alan Pjanic, 4 asiste imzasını attı.
Pjanic'in Barcelona ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.