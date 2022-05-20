BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Tecrübeli yıldızın direkt olarak İtalya'ya giderek Juventus'un maçını izlemesi ise dikkat çekmişti.

Takvim'in aktardığı habere göre Barcelona'da, Xavi'nin kadroda düşünmediği 32 yaşındaki orta saha için Napoli'nin istekli olduğu aktarıldı.