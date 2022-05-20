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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro değişimi yaşanması bekleniyor. Takımda kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in ise yeni adresi netleşiyor. İşte o iddia ve detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 10:58
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Spor Toto Süper Lig'de sezon başında yaptığı flaş transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu şekilleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, kiralık isimlerle ilgili kararını netleştiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Beşiktaş'ta beklentilerin çok altında kalan Pjanic, son olarak Göztepe deplasmanında hasta olduğu gerekçesiyle oynamamıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Tecrübeli yıldızın direkt olarak İtalya'ya giderek Juventus'un maçını izlemesi ise dikkat çekmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Takvim'in aktardığı habere göre Barcelona'da, Xavi'nin kadroda düşünmediği 32 yaşındaki orta saha için Napoli'nin istekli olduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Bosna Hersekli orta sahanın yeniden İtalya'ya dönmek istediği ve Napoli ile imza aşamasına geldiği de iddia edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Büyük umutlarla kiralanan Miralem Pjanic, performansıyla taraftarları mutlu edememişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu kariyerine Lüksemburg ekiplerinden Schifflange altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Ardından Fransız ekibi Metz altyapısına geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

2008'de yıldızının parlayacağı Olympique Lyon'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

Burada dikkat çekici bir performansa imzasını atan deneyimli orta saha oyuncusu 2011'de Roma'nın yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Miralem Pjanic İtalya yolcusu!

2016'da 32 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

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