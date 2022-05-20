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Beşiktaş Konyaspor maçına hazır

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Vodafone Park'ta Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 22:23
Beşiktaş Konyaspor maçına hazır

Kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda bir süre pas ve top kapma idmanları yapan siyah-beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael, cumartesi günü oynanacak maçın kamp kadrosunu şu şekilde belirledi:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Francisco Montero, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Aytuğ Batur Kömeç, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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