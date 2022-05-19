Yıldız almayacağız çıkaracağız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta sürpriz bir basın toplantısı düzenledi. Nur Çebi, yaklaşan seçimden transferlere, gidecek oyunculardan Valerien İsmael'e kadar çeşitli konularda açıklama yaptı. Başkan Çebi , "Transferde uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak kolay, sizden sonrakiler çekiyor onun ceremesini. Amacımız yıldız almak değil, yıldız yaratmak. Ancak kadromuzda 3-4 tane kaliteli oyuncu olmasını ve bunların gençlerimize örnek olmasını istiyoruz. Özellikle forvet konusunda" dedi. Finansal durumla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi şunları söyledi:

BORÇ 4.3 MİLYAR TL

Geldiğimizde kulüpte çok sıkıntılı bir durum vardı. Kasaya bir kuruş girmiyordu, ödemeler 6 aydır yapılmamıştı. Bizim geldiğimiz tarihlerde aldığımız tespit raporlarında borç 3 milyar TL'ydi. Şu anda borcumuz 4.3 milyar TL. Tabii ki keyifsiz bir durum. Ancak geldiğimizden dönemden bu yana faiz ve kur farklarını koyduğunuzda 4.3 milyar kaçınılmaz bir durumdur. Bunun artmamasını başarı olarak görüyoruz. Bizim şu an gelirimiz 1.8 milyar, giderimiz de 1.8 milyar. Faiz ve döviz kurlarından dolayı borç artmış görünüyor.

ALi KOÇ'A ŞAKLABAN DEMEDİM

O videoda arkadaki arkadaş 'Masaya yumruğunuzu vurun' dediği için ben 'Şaklabanlık yapmam' dedim. Ali Bey'e asla böyle bir cümle kurmam. "Ali Koç'un açıklamalarında sadece Beşiktaş maçından örnek vermesi beni zora sokabilecek bırakabilecek bir durum, ben bunu yanlış bulduğumu söyledim. Ali Koç zaten haksızlıklara, adaletsizliklere sesini yükselten biri. Sadece bizim işimizi bize bırakmasını beklerdim."

ISMAEL'iN ARKASINDAYIM

Valerien Ismael'in arkasında durmaya kararlıyım. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'nin de arkasındaydım ancak ikisi de kendisi ayrılmak istedi. Abdullah Avcı da dahil geldiğimden bu yana iç hoca göndermedim. Sadece gitmek isteyenler ile yollarımızı ayırdık. Valerien Ismael, bugüne kadar 19 yaş altı takımımızın hiçbir maçını kaçırmadı. O yüzden hocadan çok umutluyum. Genç oyuncularımız ile de sürekli ilgileniyor. Ismael gitmek istemediği sürece ben arkasında duracağım."

ERSİN&RIDVAN'A TEKLİF VAR AMA!

Takımdaki genç oyunculara teklif geldiğini belirten başkan "Rıdvan, Ersin, Serdar… Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. Ama nasıl fayda sağlarız bu önemli. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz gitmeyecek" dedi.

CENK'LE ARADA ÇOK FARK VAR

Cenk Tosun bizim öz evladımız. Onunla ben görüştüm, görüşmeye de devam ediyorum. Ancak istediği ücret konusunda aramızda çok fark bulunuyor. Sevmek ayrı gerçekler ayrı. Kendi şartlarımda elbette gelmesini isterim.'

ARTIK GENÇLERE YÖNELECEĞİZ

Önümüzdeki sene gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır.

ESKİ HAKEMLER ARTIK GİTMELİ

Türk futbolunun kurtulması için hakem denen müessesenin sil baştan, yeniden yapılması gerekiyor. Bence gelecek sezonda hakemler yenilenmeli, eski hakemlerle artık vedalaşılmalı, genç hakemlerimizin önleri açılmalı."

ATIBA KALSIN İSTERİM

Vida ile pazarlık yapıyoruz. Sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Kendisiyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyeceğim. Vida maaşını düşürürse, kalır. Yabancı sınırı bir engel yaratmazsa Atiba ile devam etmeyi çok istiyorum. Burada başarılı yıllar geçirdi.

HEPİNİZ İSTİFA EDİN

Hakemlerin hepsi değiştirilmeli. TFF'nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Hepiniz istifa edin. Hepiniz taraflısınız. Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren tahkim kurulu yeni sezonda yerinde olmaz. TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok.