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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Beşiktaş transfer haberi: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda harekete geçti. New England forması giyen Adam Buksa'yı kadrosuna katmak isteyen Kara Kartal, oyuncu için kulübüne teklifini sundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlanmasına başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Siyah-beyazlı yönetim, Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda kadroya yapılacak takviyeler için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Kartal'da öncelik ise forvet transferi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Beşiktaş forvet transferi için Adam Buksa'yı gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Takvim'in haberine göre, siyah-beyazlılar, New England'da forma giyen Polonyalı golcü Adam Buksa için girişimlerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Siyah-Beyazlılar sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan yıldız oyuncu için 2.5 milyon dolarlık teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

25 yaşındaki yıldız oyuncu son vuruşlardaki başarısıyla dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Buksa ayrıca iki kanatta da forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Polonyalı oyuncu, New England'a 2019 yılında 4.2 milyon Euro'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Buksa kafa golleriyle de ön plana çıkıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Top saklama ve duvar olma özelliği ile dikkat çeken Polonyalı golcü Valerien Ismael'in listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - İşte Beşiktaş'ın Adam Buksa teklifi!

Adam Buksa bu sezon 12 karşılaşmada forma giydi. 10 gol attı.

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