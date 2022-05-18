Bye bye Cyle Larin

Beşiktaş yönetimi ile Cyle Larin arasında başlayan yeni sözleşme görüşmeleri resmen sona ermek üzere... Sezon içinde taraflar zaman zaman anlaşma zemini bulsa da son dönemde ipler koptu. 1 milyon 750 bin euro önerilen Kanadalı, 2.5 milyon euro istemişti. Sezonun bitimine bir hafta kala Beşiktaş, Larin'e son teklifini iletti. Siyah beyazlılar Kanadalı futbolcuya 1 milyon euro maaş önerisinde bulunarak devam etmek istemediğini açık bir şekilde belli etti. Larin'in ise bu rakamı kabul etmesi ve kariyerine Beşiktaş formasıyla devam etmesi mümkün gözükmüyor.