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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde yeni sezonun çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. 3-4-3 sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'yı gündemine aldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, transferi bitirmek için oyuncunun ailesiyle temasa geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Beşiktaş Sportif Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı sezon içerisinde İsveç'ten hazırladığı genç yetenek listesinde Jacob Ondrejka'yı ilk sıraya yazmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Yaklaşık 1.5 aydır görüşmeler yapılan 19 yaşındaki futbolcu için kulübü Elfsborg ile bonuslar dahil 2.5 milyon Euro bonservis üzerinde anlaşmaya varıldı. Ondrejka ile de bu süreçte görüşen ancak ailesinin engeline takılan siyah-beyazlı takım, bu sorunu da aşmak üzere.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Genç sol kanat oyuncusunun ailesi, Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giymesini istiyordu, bu nedenle başlangıçta sıcak yaklaşım sergilemedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Ancak Beşiktaş'ın ısrarlı tutumu ve Ondrejka'nın planlar içerisindeki öneminin aktarılmasıyla birlikte yumuşadı. İki taraf arasında görüşmelerin yoğun bir şekilde devam edeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

ÇOK SÜRATLİ VE GELİŞİME AÇIK

Hücum hattının sol kanadında görev yapan Jacob Ondrejka ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 1.80 boyundaki genç futbolcu; sürati, çalımları ve içeri katederek attığı şutlarla dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Beşiktaş'ın geleceğe yatırım olarak düşündüğü 19 yaşındaki futbolcunun 2-3 yıl sonra ciddi bir piyasa değerine ulaşması hedefleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Kartal, Ondrejka'yı ileride iyi bir bonservisle satarak para kazanmanın planlarını da yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre siyah-beyazlı takıma gelecek sezon agresif ve yüksek tempolu futbol oynatmak isteyen Fransız hocanın, İsveçli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

ISMAEL ONAY VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Jacob Ondrejka transferini onayladığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

YILLIK NET MAAŞI 300-400 BİN EURO

Kartal'ın Jacob Ondrejka'ya ödeyeceği yıllık garanti ücretin 500 bin euronun altında olacağı ifade edildi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Siyah-beyazlı yönetimin, 2 Eylül 2002 doğumlu olan İsveçli oyuncuya yıllık garanti ücret olarak 300-400 bin euro civarında bir maaş ödeyeceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

12 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Jacob Ondrejka bu sezon Elfsborg formasıyla 11 resmi maça çıkarken 2 gol, 3 asiste imza attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

2020-2021 sezonunda tam 31 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koymayı başarmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

JACOB ONDREJKA KİMDİR?

Geleceği parlak futbolculardan biri olan Jacob Ondrejka İsveçlidir. 2 Eylül 2002 tarihinde dünyaya gelen Jacob Ondrejka 19 yaşındadır.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Jacob Ondrejka 1,80 boyundadır. Forvet mevkiinde mücadele eden Jacob Ondrejka, sol kanat oyuncudur.

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