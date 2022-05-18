BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da Jacob Ondrejka operasyonu! Ailesiyle temasa geçildi

Beşiktaş Sportif Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı sezon içerisinde İsveç'ten hazırladığı genç yetenek listesinde Jacob Ondrejka'yı ilk sıraya yazmıştı.
Beşiktaş Sportif Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı sezon içerisinde İsveç'ten hazırladığı genç yetenek listesinde Jacob Ondrejka'yı ilk sıraya yazmıştı.
Yaklaşık 1.5 aydır görüşmeler yapılan 19 yaşındaki futbolcu için kulübü Elfsborg ile bonuslar dahil 2.5 milyon Euro bonservis üzerinde anlaşmaya varıldı. Ondrejka ile de bu süreçte görüşen ancak ailesinin engeline takılan siyah-beyazlı takım, bu sorunu da aşmak üzere.
Genç sol kanat oyuncusunun ailesi, Avrupa'nın önde gelen liglerinde forma giymesini istiyordu, bu nedenle başlangıçta sıcak yaklaşım sergilemedi.