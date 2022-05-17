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Rachid Ghezzal Türkiye Cezayir dostluk yemeğine katıldı!

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye'yi resmi ziyarette bulundu. Tebbun'un bu ziyaretinin ilerleyen saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dostluk yemeği yediği esnada masada bulunan bir isim dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal dostluk yemeğinde masada bulunan isimler arasındaydı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 19:21
Rachid Ghezzal Türkiye Cezayir dostluk yemeğine katıldı!

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Abdulmecid Tebbun, bu ziyaterinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerin ardından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dostluk yemeği düzenlendi.

DOSTLUK YEMEĞİNE KATILDI

Düzenlenen yemekte Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal da yer aldı. Ghezzal katıldığı yemekten kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan görüntüde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ghezzal arasındaki samimi görüntüler dikkatten kaçmadı.

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