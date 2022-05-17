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İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Spor Toto Süper Lig'de 37 hafta geride kalırken siyah-beyazlı ekip bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Öte yandan oldukça sert geçen ligde siyah-beyazlı ekibin kırmızı kart istatistiği de dikkat çekti. Ligin bitimine 1 hafta kala görülen kırmızı kartlar sıralamasında Kartal zirvede yer aldı. İşte o istatistiğin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta da yine hakemler gündemdeydi...

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, verdiği ve vermediği kararlar ile herkesi çıldırttı. Beşiktaş'a iki kırmızı kart gösteren Ümit Öztürk, siyah beyazlı taraftarın tepkisini çekerken, Beşiktaş'a karşı verilen tartışmalı kararlara bir yenisi daha eklendi.

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Süper Lig'deki kırmızı kart tablosu ise Beşiktaş'a karşı hakemlerin takdir haklarını nasıl kullandığını net bir şekilde özetliyor. Beşiktaş'a bu sezon toplam 10 kırmızı kart çıkarken, bu alanda Karagümrük de 10 kırmızı kartla zirvede yer alıyor.

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Fenerbahçe 4, Trabzonspor 4, Galatasaray ise 3 kırmızı kart gördü. Süper Lig'in en az kırmızı gören ekibi ise 1 kırmızı kartla Antalyaspor oldu. Süper Lig'in kırmızı kart tablosu şu şekilde:

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Beşiktaş 10 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Karagümrük 10 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Rizespor 7 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Göztepe 7 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Alanyaspor 5 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Sivasspor 5 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Fenerbahçe 4 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Trabzonspor 4 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Konyaspor 4 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Kasımpaşa 4 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Hatayspor 4 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Gaziantep Futbol Kulübü 4 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Altay 4 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Yeni Malatya 4 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Giresunspor 4 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Galatasaray 3 kırmızı kart

İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Kayserispor 3 kırmızı kart

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