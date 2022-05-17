İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta da yine hakemler gündemdeydi...

Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, verdiği ve vermediği kararlar ile herkesi çıldırttı. Beşiktaş'a iki kırmızı kart gösteren Ümit Öztürk, siyah beyazlı taraftarın tepkisini çekerken, Beşiktaş'a karşı verilen tartışmalı kararlara bir yenisi daha eklendi.