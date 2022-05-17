İlginç istatistik! Beşiktaş o alanda zirvede

Beşiktaş'ın Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta da yine hakemler gündemdeydi...
Karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk, verdiği ve vermediği kararlar ile herkesi çıldırttı. Beşiktaş'a iki kırmızı kart gösteren Ümit Öztürk, siyah beyazlı taraftarın tepkisini çekerken, Beşiktaş'a karşı verilen tartışmalı kararlara bir yenisi daha eklendi.
Süper Lig'deki kırmızı kart tablosu ise Beşiktaş'a karşı hakemlerin takdir haklarını nasıl kullandığını net bir şekilde özetliyor. Beşiktaş'a bu sezon toplam 10 kırmızı kart çıkarken, bu alanda Karagümrük de 10 kırmızı kartla zirvede yer alıyor.