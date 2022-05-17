Haberler Beşiktaş Emre duvar ördü!

Emre duvar ördü!

Beşiktaş, ligin 37. haftasında deplasmanda Göztepe’ye karşı 9 kişi kaldığı maçı 2-0 kazanırken 18 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin göz doldurdu. 7 kezle takımın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
Emre duvar ördü!
7 kurtarışa imza atan Emre, İzmir ekibine duvar örerken galibiyette başrol oynadı. Emre böylece bu sezon bir maçta en fazla kurtarış yapan Beşiktaş kalecisi oldu. Teknik direktör Valerien Ismael ve futbolcular, maç sonunda Emre'yi tebrik ederken sosyal medyada da Emre Bilgin için övgü dolu yorumlar yapıldı. Maç sonrası konuşan Emre Bilgin, "Beni destekleyen herkese teşekkürler. Buraya gelmemde hocalarımın çok büyük emeği var. Valerien Ismael hoca maçtan önce benimle konuştu ve bana güvendiğini söyledi. Ben de çıktım ve elimden geleni yaptım. " dedi. Genç eldiven, "3 puan için çok mutluyum. Aileme ve sevdiklerime selamlar. Hoca bana büyük destek verdi. Maç sonu da yanıma geldi. Takım arkadaşlarım da çok destek verdi. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi ağabeylerime de teşekkürler." açıklamalarıyla sözlerini tamamladı.
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