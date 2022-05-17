BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Ismael yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Önümüzdeki sene gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz.

Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak.