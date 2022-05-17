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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet arayışı devam ediyor. Kartal'ın gündeminde Alexander Sörloth var. Ancak siyah-beyazlılara menajerlerden öneriler de gelmeye devam ediyor. Listeye eklenen son isim Franck Etouga oldu. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 10:39
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, zirvenin gerisinde kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Siyah-beyazlılarda göreve sonradan getirilen teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Kartal, Fransız çalıştırıcının forvet mevkisine takviye istemesi nedeniyle araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Ismael yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Önümüzdeki sene gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Beşiktaş'ta gündeme gelen en önemli isim Norveçli futbolcu Alexander Sörloth olurken alternatif oyuncular da listeye dahil ediliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Siyah-beyazlılara menajerlerden de santrfor önerileri geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Sabah'ta yer alan habere göre Kamerun Milli Takımı'na seçilen 20 yaşındaki genç yetenek Franck Etouga Beşiktaş'a teklif edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Gana'da Asante Kotoko forması giyen Etouga, 24 maçta attığı 19 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Genç forvet, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'un oynayacağı iki maç kadrosuna da çağrıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

FRANCK MBELLA THIERRY ETOUGA KİMDİR?

18 Eylül 2001 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.

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