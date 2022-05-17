BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a menajerlerden sürpriz golcü önerisi! Franck Etouga...

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, zirvenin gerisinde kaldı.
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, zirvenin gerisinde kaldı.
Siyah-beyazlılarda göreve sonradan getirilen teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları başladı.
Kartal, Fransız çalıştırıcının forvet mevkisine takviye istemesi nedeniyle araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.
Ismael yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Önümüzdeki sene gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Bugün de fırsatlar elde ettik. Önümüzdeki sezona da hazırlanıyoruz.
Bu kaliteye sahip olmaya çalışacağız. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bu kulübe uygun oyuncuları bulmak önemli olacak.
Beşiktaş'ta gündeme gelen en önemli isim Norveçli futbolcu Alexander Sörloth olurken alternatif oyuncular da listeye dahil ediliyor.
Siyah-beyazlılara menajerlerden de santrfor önerileri geliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Kamerun Milli Takımı'na seçilen 20 yaşındaki genç yetenek Franck Etouga Beşiktaş'a teklif edildi.
Gana'da Asante Kotoko forması giyen Etouga, 24 maçta attığı 19 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.
Genç forvet, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'un oynayacağı iki maç kadrosuna da çağrıldı.
FRANCK MBELLA THIERRY ETOUGA KİMDİR?
18 Eylül 2001 tarihinde Kamerun'da dünyaya geldi.
Kariyerine Fortuna du Mfou'da başladı, 2021'de Asante Kotoko'nun yolunu tuttu.
Bu sezon 24 karşılaşmada görev alan Etouga, 19 gol kaydederken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
Etouga'nın güncel piyasa değeri ise 250 bin euro civarında...