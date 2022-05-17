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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'ın kanadına sürpriz isim! Callum Styles...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta 3-4-3 sistemine uygun isimler listeye eklendi. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını da göz önüne alarak sol kanat için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş'ın genç futbolcu Callum Styles ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Siyah-beyazlılarda göreve geldikten sonra farklı bir sisteme geçen Valerien Ismael yeni sezona da buna göre oyuncular istiyor.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Özellikle geriden oyun kurma ve kanat beklerine fazlasıyla önem veren Fransız hoca bu bölgeler için ilk istediği futbolcuyu yönetime bildirdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Siyah-beyazlılarda adı Torino, Frankfurt ve Lyon ile anılan Rıdvan Yılmaz'ın olası bir ayrılığını da göz önünde bulunduran Ismael ilk olarak sol bek transferini işaret etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Rıdvan Yılmaz bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 3 gol, 4 asist üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Ismael ayrıca Umut Meraş'ın da performansını yeni sezona daha da artttırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Geldiği günden bu yana özellikle 3-4-3 ve 3-4-1-2 sisteminden vazgeçmeyen Valerien Ismael yeni sezona nokta atış transferleri yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Buna göre Fransız hoca transferde ilk olarak gündemine sol kanatı aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

ISMAEL'iN FAVORİSİ CALLUM ZTYLES

Takvim'in derlediği habere göre bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta yönetim transfer çalışmalarını hız verdi ve listeye ilk olarak Callum'u ekledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Siyah-Beyazlı Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda İngiltere Championship ekibi Barnsley'de forma giyen sol kanat oyuncusu Callum Ztyles'ın peşine düştü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

2018 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen Macar yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 22 yaşındaki genç yıldız bu sezon 46 karşılaşmada forma giyerken 3 gol ve 2 asiste imza attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael yıldız oyuncunun transferinin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

CALLUM ZTYLES KİMDİR?

Callum John Styles 27 Mart 2000 doğumludur. Styles sol bek ve sol kanat olarak görev alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Callum Macaristan formasıyla 2 maçta görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Çok yönlü oluşuyla dikkat çeken Callum orta sahada da oynayabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Macar oyuncu özellikle top tekniğiyle dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

LİSTEDEKİ YERLİ ADAY KAZIMCAN

Bu doğrultuda daha önce de gündeme gelen Kazımcan Karataş için çalışmalar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Valerien Ismael raporunu sundu! Sol kanata genç aday

Süper Lig'e veda eden Altay'da forma giyen 19 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da pusuda bekliyor. Genç yetenek bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi.

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