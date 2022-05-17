BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'ın kanadına sürpriz isim! Callum Styles...

Siyah-beyazlılarda göreve geldikten sonra farklı bir sisteme geçen Valerien Ismael yeni sezona da buna göre oyuncular istiyor.



👀KARTAL'A POLONYALI GOLCÜ! TEKLİF YAPILDI⚽

Özellikle geriden oyun kurma ve kanat beklerine fazlasıyla önem veren Fransız hoca bu bölgeler için ilk istediği futbolcuyu yönetime bildirdi.



