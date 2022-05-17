BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kartal'ın kanadına sürpriz isim! Callum Styles...

Siyah-beyazlılarda göreve geldikten sonra farklı bir sisteme geçen Valerien Ismael yeni sezona da buna göre oyuncular istiyor.
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Siyah-beyazlılarda göreve geldikten sonra farklı bir sisteme geçen Valerien Ismael yeni sezona da buna göre oyuncular istiyor.
Özellikle geriden oyun kurma ve kanat beklerine fazlasıyla önem veren Fransız hoca bu bölgeler için ilk istediği futbolcuyu yönetime bildirdi.
Siyah-beyazlılarda adı Torino, Frankfurt ve Lyon ile anılan Rıdvan Yılmaz'ın olası bir ayrılığını da göz önünde bulunduran Ismael ilk olarak sol bek transferini işaret etti.