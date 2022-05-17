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BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi başkan adaylığı için başvuru yaptı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığı için başvuruda bulundu. Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 15:12
BEŞİKTAŞ HABERİ: Ahmet Nur Çebi başkan adaylığı için başvuru yaptı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylığı için kulüp tüzüğümüzün 35. maddesi hükümleri gereğince hazırladığı başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterimiz Turgay Pirinç ile Divan Kurulu Üyelerimiz Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek'in de yer aldığı buluşmada, Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar'a seçimin camiamız için hayırlı olması temennisinde bulunarak takdim etti." ifadeleri yer aldı.

Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.

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