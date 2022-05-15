Haberler Beşiktaş Göztepe Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU

Göztepe Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam etti. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Kartal, ilk yarıda 9 kişi kaldığı maçtan 2-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın golleri Larin ve Josef'ten geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 18:01
Göztepe Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku ve Di Santo 11'iyle maça başladı.

Konuk ekip ise, Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou ve Larin 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadele Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 19. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah beyazlılar 10 kişi kalmasının ardından 27. dakikada Cyle Larin ile 1-0 öne geçti.

Kartal'da Josef de Souza takımını 32. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi.

Josef bu golün 5 dakika sonrasında 37'de direkt kırmızı kart görerek siyah beyazlıları 9 kişi bıraktı.

Maçın ikinci yarısında Göztepe'de Adis Jahovic sert hareketi sonrası 75. dakikada direkt kırmızı kart görerek İzmir temsilcisini 10 kişi bıraktı.

Müsabakada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu skorla Göztepe, 28 puanla 19. sırada kalırken, Beşiktaş ise 58 puanla 5. sıraya yükseldi.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: 3 kırmızı kartın çıktığı maça damga vurdu! Beşiktaş'ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael'in gözüne girdi...
Olaylı maçta kazanan Beşiktaş! Tam 3 kırmızı çıktı... (Göztepe 0-2 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET)
Abdullah Avcı maç sonu konuştu!
Volkan Demirel: Kadıköy benim için bambaşka
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valerien Ismael'den transfer sözleri!
Beşiktaş Göztepe maçında 9 kişi kaldı!
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2022
Adana'da çıkan yangın şalgamla söndürüldü!
Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig maç özetleri A Spor'da Süper Lig maç özetleri A Spor'da 18:46
Abdullah Avcı maç sonu konuştu! Abdullah Avcı maç sonu konuştu! 18:41
İşte Trabzonspor - Altay maçının özeti! İşte Trabzonspor - Altay maçının özeti! 18:39
Valerien Ismael'den transfer sözleri! Valerien Ismael'den transfer sözleri! 18:35
Volkan Demirel: Kadıköy benim için bambaşka Volkan Demirel: Kadıköy benim için bambaşka 18:28
İsmail Kartal: Planları kazanmak için yaptık İsmail Kartal: Planları kazanmak için yaptık 18:19
Daha Eski
Leeds United puanı son dakikada kurtardı! Leeds United puanı son dakikada kurtardı! 18:05
F.Bahçe'nin Karagümrük maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin Karagümrük maçı 11'i belli oldu! 18:01
9 kişi Kartal İzmir'de uçtu! 9 kişi Kartal İzmir'de uçtu! 18:00
Trabzonspor Altay'ı mağlup etti! Trabzonspor Altay'ı mağlup etti! 17:53
İşte Trabzonspor'un kazandığı penaltı! İşte Trabzonspor'un kazandığı penaltı! 17:52
Beşiktaş'a Göztepe maçında sakatlık şoku! Beşiktaş'a Göztepe maçında sakatlık şoku! 17:24