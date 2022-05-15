Göztepe Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip maça, Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku ve Di Santo 11'iyle maça başladı.

Konuk ekip ise, Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou ve Larin 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadele Beşiktaş'ta Valentin Rosier, 19. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Siyah beyazlılar 10 kişi kalmasının ardından 27. dakikada Cyle Larin ile 1-0 öne geçti.

Kartal'da Josef de Souza takımını 32. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi.

Josef bu golün 5 dakika sonrasında 37'de direkt kırmızı kart görerek siyah beyazlıları 9 kişi bıraktı.

Maçın ikinci yarısında Göztepe'de Adis Jahovic sert hareketi sonrası 75. dakikada direkt kırmızı kart görerek İzmir temsilcisini 10 kişi bıraktı.

Müsabakada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu skorla Göztepe, 28 puanla 19. sırada kalırken, Beşiktaş ise 58 puanla 5. sıraya yükseldi.