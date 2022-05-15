Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Siyah-beyazlılarda kadronun iki as oyuncusu Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi.
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Siyah-beyazlılarda kadronun iki as oyuncusu Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi.
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Kulüpten dün yapılan açıklamada Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığını, Pjanic'in ise hastalandığını açıkladı.
Beşiktaş; Ersin'in ayak bileği dış bağ grubunda gerilme ve kanama olduğunu açıkladı.
Miralem Pjanic'in de üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ifade edildi.
Beşiktaş'ın, İzmir kafilesinde Ersin Destanoğlu, Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok yer almadı.
Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen Rosier ile Montero, bugünkü maçta forma giyebilecek.
Bu arada kadroda olan 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Atiba, Teixeira, Can, Güven, Larin ve Ghezzal bugün sarı kart görürse Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
Kartal'ın kalesini 18 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, 3 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi.
İlk maçını Trabzon'la deplasmanda oynayan Ismael'in ekibi 1-1 berabere kalırken, Giresun maçı da golsüz bitti.
Kartal, deplasmandaki son maçında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.
EMRE BILGIN
SERDAR
WELINTON
MONTERO
KENAN
JOSEF
EMIRHAN
UMUT
GHEZZAL
N'KOUDOU
GÜVEN
Kartal maçı kazanması durumunda puanını 58'e yükselterek Avrupa kupaları için umutlarını sürdürecek.