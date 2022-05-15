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Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, galibiyet alarak yoluna devam etmek istiyor. Siyah-beyazlı ekipte eksikler bulunsa da Valerien Ismael kadroyu büyük oranda belirledi. İşte zorlu karşılaşma öncesinde Kartal'ın muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Siyah-beyazlılarda kadronun iki as oyuncusu Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi.

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Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Kulüpten dün yapılan açıklamada Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığını, Pjanic'in ise hastalandığını açıkladı.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş; Ersin'in ayak bileği dış bağ grubunda gerilme ve kanama olduğunu açıkladı.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Miralem Pjanic'in de üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini ifade edildi.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş'ın, İzmir kafilesinde Ersin Destanoğlu, Miralem Pjanic, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup ve Mert Günok yer almadı.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Siyah-beyazlı ekipte cezalı oldukları için F.Bahçe derbisinde forma giyemeyen Rosier ile Montero, bugünkü maçta forma giyebilecek.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Bu arada kadroda olan 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Atiba, Teixeira, Can, Güven, Larin ve Ghezzal bugün sarı kart görürse Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Kartal'ın kalesini 18 yaşındaki Emre Bilgin koruyacak.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, 3 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

İlk maçını Trabzon'la deplasmanda oynayan Ismael'in ekibi 1-1 berabere kalırken, Giresun maçı da golsüz bitti.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Kartal, deplasmandaki son maçında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i:

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

EMRE BILGIN
SERDAR
WELINTON
MONTERO
KENAN
JOSEF
EMIRHAN
UMUT
GHEZZAL
N'KOUDOU
GÜVEN

Beşiktaş İzmir'de galibiyet arayacak! İşte Göztepe maçı muhtemel 11'i

Kartal maçı kazanması durumunda puanını 58'e yükselterek Avrupa kupaları için umutlarını sürdürecek.

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