Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Siyah-beyazlı takıma gelecek sezon agresif ve yüksek tempolu futbol oynatmak isteyen Fransız hocanın, İsveçli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.

YILLIK NET MAAŞI 300-400 BİN EURO

Kartal'ın Jacob Ondrejka'ya ödeyeceği yıllık garanti ücretin 500 bin euronun altında olacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, 2 Eylül 2002 doğumlu olan İsveçli oyuncuya yıllık garanti ücret olarak 300-400 bin euro civarında bir maaş ödeyeceği öğrenildi.