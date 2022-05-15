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Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Kara Kartal, geleceğe de yatırım yapmaya başladı. Beşiktaş, 19 yaşındaki Jacob Ondrejka'yı transfer etmeye çok yaklaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 09:56
Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Transferde rotasını yerli ve yabancı genç yeteneklere çeviren Beşiktaş, İsveç'te Elfsborg forması giyen 19 yaşındaki Jacob Ondrejka'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Siyah-beyazlıların, yetenekli oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon hedeflerine ulaşamayan Kartal, genç yeteneklerin de yer aldığı güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Bu doğrultuda devre arası Benfica'dan 23 yaşındaki Portekizli yıldız orta saha Gedson Ferdandes'i resmen renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, farklı liglerde top koşturan genç isimleri de yakından takip ediyor.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Scoutlar kanalıyla tüm Avrupa'yı tarayan Beşiktaş'ın, Elfsborg forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jacob Ondrejka'nın peşinde olduğu belirlendi.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Ondrejka'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncuyla el sıkışan yöneticilerin, Elfsborg ile bonservis pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Kartal'ın cazip bir bonservis karşılığında kadrosuna katmak istediği yetenekli futbolcuya uzun süreli bir kontrat imzalatmanın planlarını yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Beşiktaş ile Elfsborg arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanması ve Jacob Ondrejka'nın kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

ÇOK SÜRATLİ VE GELİŞİME AÇIK

Milliyet'in haberine göre, hücum hattının sol kanadında görev yapan Jacob Ondrejka ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 1.80 boyundaki genç futbolcu; sürati, çalımları ve içeri katederek attığı şutlarla dikkat çekiyor.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Beşiktaş'ın geleceğe yatırım olarak düşündüğü 19 yaşındaki futbolcunun 2-3 yıl sonra ciddi bir piyasa değerine ulaşması hedefleniyor.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Kartal, Ondrejka'yı ileride iyi bir bonservisle satarak para kazanmanın planlarını da yapıyor.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

ISMAEL ONAY VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Jacob Ondrejka transferini onayladığı belirlendi.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

Siyah-beyazlı takıma gelecek sezon agresif ve yüksek tempolu futbol oynatmak isteyen Fransız hocanın, İsveçli oyuncuyu beğendiği ve kadrosunda görmek istediği belirlendi.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

YILLIK NET MAAŞI 300-400 BİN EURO

Kartal'ın Jacob Ondrejka'ya ödeyeceği yıllık garanti ücretin 500 bin euronun altında olacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetimin, 2 Eylül 2002 doğumlu olan İsveçli oyuncuya yıllık garanti ücret olarak 300-400 bin euro civarında bir maaş ödeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş 19'luk yetenek Jacob Ondrejka'yı transfer ediyor! İşte maliyeti

11 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Jacob Ondrejka bu sezon Elfsborg formasıyla 11 resmi maça çıkarken 2 gol, 3 asiste imza attı. 2020-2021 sezonunda tam 31 karşılaşmada forma giyen yetenekli futbolcu 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koymayı başarmıştı.

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