Haberler Beşiktaş Trezeguet sürprizi

Trezeguet sürprizi

Beşiktaş yönetimi, Aston Villa’dan sezon sonuna kadar Başakşehir’e kiralanan 27 yaşındaki yıldız oyuncu Trezeguet için İngiliz ekibiyle görüşecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Trezeguet sürprizi
Beşiktaş'ta yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Özellikle hücum hattını baştan yaratmak isteyen siyah beyazlılar, kapsamlı bir çalışmanın içerisinde. İsmael'in sistemine uygun oyuncular arayan Kara Kartal'ın hedefindeki yıldızlardan birisi ortaya çıktı. Hedefte Premier Lig macerasının ardından Süper Lig'de geri dönen Trezeguet var. Aston Villa'dan sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiralanan, sağ kanat, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde görev yapabilen oyuncu için harekete geçildi. Teknik direktör Ismael'in de olumlu rapor sunması sonucu resmi adımların atılacağı iddia ediliyor.
DİĞER
Son dakika: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye ilk transferini yanında getiriyor! Portekiz Ligi'ne damga vurdu...
Yasemin Özilhan diyet tarifi verdi ortalık karıştı: Tok, açın halinden ne anlar
Vuslat zamanı! Şampiyon kupasına kavuşuyor
Sörloth transferinde flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'in yerine o ismi önerdi! Sürpriz çıkış
Beşiktaş'ta hedef Oumar Gonzalez!
AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2022
ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de temaslar sıklaştı! Sörloth olmazsa Aboubakar F.Bahçe'de temaslar sıklaştı! Sörloth olmazsa Aboubakar 01:25
Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor 01:23
Play-Off’ta iki maç da berabere Play-Off’ta iki maç da berabere 01:22
Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor Ve mutlu son! Serdar Aziz imzayı atıyor 01:20
Filede destan yazdık Filede destan yazdık 01:20
Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı Demirel'den Fenerbahçe sözleri! Hedefini açıkladı 01:03
Daha Eski
Nelsson'dan flaş Arda Güler cevabı! Nelsson'dan flaş Arda Güler cevabı! 01:02
F.Bahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jesus detayı F.Bahçe bombaları patlatıyor! Transferde Jesus detayı 01:02
Vidal Cimbom'un radarında! Vidal Cimbom'un radarında! 01:02
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı! Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer kıyağı! 01:02
Filenin Sultanları’nın kadrosu açıklandı! Filenin Sultanları’nın kadrosu açıklandı! 00:54
Mesut Özil'e çifte talip! Ayrılıyor mu? Mesut Özil'e çifte talip! Ayrılıyor mu? 00:54