SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic açıklaması!

Beşiktaş'a iki isimden kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada Ersin Destanoğlu'nun sakatlandığını, Miralem Pjanic'in ise üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan oyuncuncumuz Ersin Destanoğlu'nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Futbolcumuz Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.