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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Fransız teknik adam Valerien Ismael'le anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlı takımı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Vardar, Beşiktaş'ın gelecek sezon Valerien Ismael'le değil o isimle çalışması gerektiğini dile getirdi. İşte o sürpriz öneri... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 07:55
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

TURGAY DEMİR - KARARLI ADIMLAR ATMAK ŞART

Başarıyı elde etmek zor, korumak zordan öte. Beşiktaş'ın durumu bu sözü bir kez daha kanıtladı. Çifte kupalı sezonun ardından yapılan hatalar koca sezonun sessiz, sedasız ve bomboş geçmesine sebep oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Sergen Yalçın'ın imzasında yaşanan süreç, sonrası için belirleyiciydi bana göre. Gömleğin ilk düğmesi hem çok geç, hem de yanlış iliklendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Önce Sergen Yalçın motivasyonunu kaybetti ki, işin bu tarafında kendisinin sorumluluğun da olduğunu belirtmek gerek. Yeni sezona başlarken Sergen Yalçın da geçen sezonki Sergen Yalçın değildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

VIDA GEVŞEDİ, LARIN KAYIP

Ardından transferler geldi, Batshuayi, Teixeira, Pjanic başta yenilerin hiçbiri iyi performans göstermezken eskiler de eski hallerinden uzaklaştılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Artık ne Larin eski Larin'di, ne Güven eski Güven, ne de diğerleri. Larin lay lay lom oynadı, N'Koudou sakatlıktan kurtulamadı, Güven hiç güven vermedi, Vida gevşedi, Pjanic tutmadı vs.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Batshuayi derseniz, Belçikalı'nın başarısızlığını anlatacak cümle kurmak zor o nedenle onu es geçiyorum. Beşiktaş yıllar sonra (bir mucize olmazsa) Avrupa'sız kaldı. Geçmiş olsun.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

BU YEMEKLE DOYULMAZ

Şimdi asıl mesele tüm bu yaşananlardan ders almak ve mutfağa iyi bir aşçı bulmaktır, çünkü eldeki malzemeyle yemeği yapacak olan odur. Diyeceksiniz ki Valerien Ismael'in yaptığı yemeği beğenmiyor musun!?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Beğenip beğenmemek değil mesele, bu yemek karın doyurmaz, onu diyorum. Benim gibi, Başkan Ahmet Nur Çebi bu gerçeği görmeli ve doğru hamleyi yapmalıdır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

HER TELDEN ÇALMALI

Beşiktaş'ın teknik direktörü ligin dinamiklerini bilecek, bizim futbol iklimimizdeki yerli-yabancı tüm oyuncuların aslında yarı profesyonel oldukları gerçeğini kabul edecek ve ona göre davranacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Yeri gelecek sert tavırlar takınacak, yeri gelecek nabza göre şerbet verecek, yeri gelecek hakemler üzerinde baskı kuracak (maalesef ligimizin gerçeği bu), yeri gelecek medya üzerinden takımına ve hatta camiasına motivasyon pompalayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

GÜNEŞ KOZU KULLANILMALI

Valerien Ismael bu söylediklerimi yapabilecek tecrübede değil. Fransız'la devam etmek aynı kuyuya ikinci kez düşmek gibi olur. Beşiktaş yönetimine naçizane tavsiyem; yeni sezonda Şenol Güneş kartını oynamalarıdır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Peki bu yeter mi, yetmez elbet. Ondan sonra transfer geliyor; ilk onbirde tartışılmaz şekilde oynayacak bir golcü, bir on numara ekmek gibi, su gibi şart. Önce bu konu çözülmeli, maddi imkanların kalanıyla diğer bölgelere takviye yapılmalı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

TRABZONSPOR ÇOK GÜÇLÜ

Bizimkisi testi kırılmadan yol göstermek. Çok güçlü bir Trabzonspor var, Fenerbahçe'nin artık tahammülü kalmadığı için sağlam transferler yapacağı kesin, Galatasaray iç sorunlarla boğuşuyor olsa da onlar da yeni sezonda daha güçlü olacaklardır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Başakşehir, Konyaspor, Alanyaspor, Adanademirspor, Hatay başta dört büyükler dışındaki birçok takım da, çizgisini koruyacak ya da bir adım öteye taşıyacaktır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

Böyle bir manzarada şampiyonluk yarışı yapmak, o yarışı sezon sonuna kadar sürdürmek ve sonunda kazanmak hiç kolay değil. Hedefe varmak için iyi doğru hamleler yapıp, sağlam adımlarla ve kararlılıkla yürümek şart.

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