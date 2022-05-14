BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir Valerien Ismael yerine o ismi önerdi!

TRABZONSPOR ÇOK GÜÇLÜ Bizimkisi testi kırılmadan yol göstermek. Çok güçlü bir Trabzonspor var, Fenerbahçe'nin artık tahammülü kalmadığı için sağlam transferler yapacağı kesin, Galatasaray iç sorunlarla boğuşuyor olsa da onlar da yeni sezonda daha güçlü olacaklardır.

Başakşehir, Konyaspor, Alanyaspor, Adanademirspor, Hatay başta dört büyükler dışındaki birçok takım da, çizgisini koruyacak ya da bir adım öteye taşıyacaktır.