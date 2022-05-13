Karaveli yükü kaldıramadı

Sergen Yalçın'ın yerine görece getirilen Önder Karaveli'ye sahip çıkan Başkan Çebi, "Önder Karaveli de kafamızdaki projenin bir parçasıydı. Taraftar da Beşiktaş'ın içinden gelen biri olması, ilk maçlarda başarılı olması ve kupayı almış olması nedeniyle çok pozitif baktı. Önder Karaveli kendi isteğiyle bu yükü artık taşıyamayacağını belirtti. Ona karşı çok büyük saygısızlıklar yapıldı. Hocamız bunu kaldıramadı" dedi
Sergen Yalçın'ın yerine görece getirilen Önder Karaveli'ye sahip çıkan Başkan Çebi, "Önder Karaveli de kafamızdaki projenin bir parçasıydı. Taraftar da Beşiktaş'ın içinden gelen biri olması, ilk maçlarda başarılı olması ve kupayı almış olması nedeniyle çok pozitif baktı. Önder Karaveli kendi isteğiyle bu yükü artık taşıyamayacağını belirtti. Ona karşı çok büyük saygısızlıklar yapıldı. Hocamız bunu kaldıramadı" dedi