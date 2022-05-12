BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Fransız ekibi Nice, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'u renklerine katmak için her yolu deniyor...
Fransız ekibi Nice, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'u renklerine katmak için her yolu deniyor...
Daha önce Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Fransız ekibi yeni bir öneri sundu.
Takvim'in haberine göre; teklifini 2 milyon Euro daha yükselten Nice, Beşiktaş'ın cevabını beklemeye başladı.
Siyah- Beyazlılar'ın Fransız temsilcisine henüz bir cevap vermediği ve sezon sonunu beklediği öğrenildi.
Bu sezon 41 karşılaşmada forma giyen 21 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro...
ERSİN'DEN AVRUPA SÖZLERİ
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yapmıştı.
Fenerbahçe karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini belirten Ersin, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık.
Kaçan bir penaltımız var, onu atsaydık çok daha farklı olabilirdik." dedi.
Ayrıca Ersin Destanoğlu "Avrupa'ya gitme hedefimiz var ve bu yüzden kazanmak zorundaydık ama olmadı.
Sezon başından bu yana önümdeki tandem sürekli değişiyor ve buna adapte olmaya çalışıyorum" dedi.
GEÇEN SEZON YILDIZI PARLADI
Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.
Geçen sezon kalesinde başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu siyah-beyazlı takımın 3 kupa kazanmasında başrolü oynamıştı.
12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI
Bu sezon Beşiktaş ile 40 maça çıkan genç file bekçisi kalesinde 54 gol görürken 12 maçta da kalesini gole kapattı.
21 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.