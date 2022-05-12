Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler de merak konusu. Ersin Destanoğlu için birçok kulüp devreye girmişti. Fransız ekibi, Beşiktaş'ın genç file bekçisi için yeni bir teklif sundu... Siyah- Beyazlılar'ın kararı bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Fransız ekibi Nice, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu'u renklerine katmak için her yolu deniyor...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Daha önce Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Fransız ekibi yeni bir öneri sundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Takvim'in haberine göre; teklifini 2 milyon Euro daha yükselten Nice, Beşiktaş'ın cevabını beklemeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Siyah- Beyazlılar'ın Fransız temsilcisine henüz bir cevap vermediği ve sezon sonunu beklediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Bu sezon 41 karşılaşmada forma giyen 21 yaşındaki kalecinin Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu'nun güncel piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

ERSİN'DEN AVRUPA SÖZLERİ

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yapmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Fenerbahçe karşısında mutlak galibiyeti hedeflediklerini belirten Ersin, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Kaçan bir penaltımız var, onu atsaydık çok daha farklı olabilirdik." dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Ayrıca Ersin Destanoğlu "Avrupa'ya gitme hedefimiz var ve bu yüzden kazanmak zorundaydık ama olmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Sezon başından bu yana önümdeki tandem sürekli değişiyor ve buna adapte olmaya çalışıyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

GEÇEN SEZON YILDIZI PARLADI

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

Geçen sezon kalesinde başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu siyah-beyazlı takımın 3 kupa kazanmasında başrolü oynamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Bu sezon Beşiktaş ile 40 maça çıkan genç file bekçisi kalesinde 54 gol görürken 12 maçta da kalesini gole kapattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Nice'in Ersin Destanoğlu ısrarı! Teklif...

21 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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