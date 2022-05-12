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Batsman gelsin

Süper Lig’de en beğendiği golcünün Batshuayi olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, “Takıma çok yardımcı oluyor. Beğenmiyorlarsa biz alalım” önerisini yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Batsman gelsin

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Ligde en beğendiği golcü olarak Batshuayi'yi işaret eden Montella, "Takıma çok yardımcı oluyor. Beğenmiyorlarsa seneye biz alalım" dedi. Taraftarlar ise sosyal medyada "Montella, bu istek ile seneye de Adana'da olacağının sinyalini verdi" yorumunda bulundu

Gerekirse golü atın bana küfredin

Belhanda'nın Alanyaspor'a attığı golden sonra kendisine gelerek gol sevinci yaşadığını söyleyen Montella, "Ben aslında kötü şeyler söylemesini bekliyordum. Çok istekli bir futbolcu ama bazı fiziksel zorluklar yaşadı. Bazen futbolcularıma şunu söylüyorum: Yedek bırakıldığınızda tabi ki de bunu kabul etmeyin bunun için bir şeyler katmanız, yapmanız gerekiyor. Gerekirse girin maça gol atın ve bana küfredin" diye konuştu

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