BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek için girişimlerine aralıksız devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu, Joel Pohjanpalo!
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek için girişimlerine aralıksız devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu, Joel Pohjanpalo!
Çaykur Rizespor'un sezon başında Bundesliga ekiplerinden B. Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de attığı 16 golle krallık yarışında en başta giden Finli golcü Joel Pohjanpalo kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla merak konusu oldu.
GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA BULUNUYOR
Geçtiğimiz hafta küme düşmesi garantilenen mavi-yeşilli takımın hücum hattında attığı 16 golle Süper Lig'in gol krallığı mücadelesinde Kasımpaşa'lı Umut Bozok'la ilk sırada yer alan Finli oyuncu sosyal medya hesabından yapmış olduğu hikayede Vodafone Park'ın önünden çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak transfer dedikodusu hakkında adeta "acaba" dedirtti.
Kısa süre içinde büyük yankı uyandıran paylaşım sonrası hikayesinden fotoğrafı silen Pohjanpalo'nun gelecek sezon hangi takımın gol yükünü sırtlayacağı merakla bekleniyor.
1 SENELİK DAHA ANLAŞMASI VAR
Joel Pohjanpalo'nun Alman kulübü Bayer Leverkusen'le 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.
Finli yıldız golcü, önümüzdeki sezon da bir kulübe kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KULÜPLERE "BEN BURADAYIM" MESAJI
Yeniçağ'dan Aytunç Akın'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Finli golcü için bir ilgisi bulunmuyor.
Pohjanpalo'nun Türkiye'yi sevdiği ve burada kalmak istediği bilinirken, transfer için kulüplere "Ben buradayım" mesajı verdiği öğrenildi.
EN CİDDİ TALİPLİSİ ANTALYASPOR
Öte yandan 2 maç sonra Rizespor'da sözleşmesi bitecek olan Pohjanpalo'nun Türkiye'den en ciddi taliplisinin Antalyaspor olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre; teknik direktör Nuri Şahin, Finli oyuncuyu net bir şekilde istiyor.
GOL KRALLIĞI YARIŞINDA
Sezon başında Bayer Leverkusen'den kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olan 27 yaşındaki Pohjanpalo, 31 maçta attığı 16 golle Süper Lig gol krallığı için yarışıyor.
JOEL POHJANPALO KİMDİR?
Rizespor takımında Forvet mevkinde forma giyen Joel Pohjanpalo, 13 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.
186 cm boyunda ve 83 kilo olan Joel Pohjanpalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Bu sezon ilk 11'de 24 maça çıkan Joel Pohjanpalo, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.
Joel Pohjanpalo, bu sezon 1 asist ve 15 gol katkısı ile oynamaktadır.