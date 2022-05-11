Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Beşiktaş transfer haberleri: Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki golcü önceki gün Vodafone Park'ın önünden çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaştı, kafalar karıştı. Finli oyuncu sosyal medya hesabından yapmış olduğu hikayede Vodafone Park'ın önünden çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak transfer dedikodusu hakkında adeta "acaba" dedirtti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek için girişimlerine aralıksız devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu, Joel Pohjanpalo!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Çaykur Rizespor'un sezon başında Bundesliga ekiplerinden B. Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de attığı 16 golle krallık yarışında en başta giden Finli golcü Joel Pohjanpalo kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA BULUNUYOR

Geçtiğimiz hafta küme düşmesi garantilenen mavi-yeşilli takımın hücum hattında attığı 16 golle Süper Lig'in gol krallığı mücadelesinde Kasımpaşa'lı Umut Bozok'la ilk sırada yer alan Finli oyuncu sosyal medya hesabından yapmış olduğu hikayede Vodafone Park'ın önünden çekmiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak transfer dedikodusu hakkında adeta "acaba" dedirtti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Kısa süre içinde büyük yankı uyandıran paylaşım sonrası hikayesinden fotoğrafı silen Pohjanpalo'nun gelecek sezon hangi takımın gol yükünü sırtlayacağı merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

1 SENELİK DAHA ANLAŞMASI VAR

Joel Pohjanpalo'nun Alman kulübü Bayer Leverkusen'le 30 Haziran 2023'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Finli yıldız golcü, önümüzdeki sezon da bir kulübe kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

KULÜPLERE "BEN BURADAYIM" MESAJI

Yeniçağ'dan Aytunç Akın'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Finli golcü için bir ilgisi bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Pohjanpalo'nun Türkiye'yi sevdiği ve burada kalmak istediği bilinirken, transfer için kulüplere "Ben buradayım" mesajı verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

EN CİDDİ TALİPLİSİ ANTALYASPOR

Öte yandan 2 maç sonra Rizespor'da sözleşmesi bitecek olan Pohjanpalo'nun Türkiye'den en ciddi taliplisinin Antalyaspor olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Edinilen bilgilere göre; teknik direktör Nuri Şahin, Finli oyuncuyu net bir şekilde istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Sezon başında Bayer Leverkusen'den kiralık olarak Çaykur Rizespor'a transfer olan 27 yaşındaki Pohjanpalo, 31 maçta attığı 16 golle Süper Lig gol krallığı için yarışıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

JOEL POHJANPALO KİMDİR?

Rizespor takımında Forvet mevkinde forma giyen Joel Pohjanpalo, 13 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

186 cm boyunda ve 83 kilo olan Joel Pohjanpalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Bu sezon ilk 11'de 24 maça çıkan Joel Pohjanpalo, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Joel Pohjanpalo, bu sezon 1 asist ve 15 gol katkısı ile oynamaktadır.

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