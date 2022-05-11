BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Pohjanpalo bombası!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek için girişimlerine aralıksız devam eden Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim daha dahil oldu, Joel Pohjanpalo!

Çaykur Rizespor'un sezon başında Bundesliga ekiplerinden B. Leverkusen'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Süper Lig'de attığı 16 golle krallık yarışında en başta giden Finli golcü Joel Pohjanpalo kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla merak konusu oldu.