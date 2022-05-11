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Milan Djuric’e teklif

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Milan Djuric’e teklif

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın Salernitana'da sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşında ve 1.99 boyundaki dev santrfor Milan Djuric'e teklif yaptığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Marco Conterio'nun haberine göre Kara Kartal, takımında kaptan olan tecrübeli futbolcuyu almak istiyor. Bu sezon 33 maça çıkan Boşnak futbolcu, 5 gol attı, 3 asist yaptı. Djuric bununla beraber, milli takımda da 12 karşılaşmada forma giydi.

Djuric, profesyonel kariyerinde bugüne kadar 438 maçta 84 gol atarken, 30 da asist yaptı ve 114 gole direkt katkı sağladı.

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