Beşiktaş'ta gençlik aşısı tuttu

Pazar günü ezeli rakibi F.Bahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta genç oyuncuların performansları yüzleri güldürdü. Karşılaşmaya özkaynaktan yetişen 4 isimle başlayan siyah-beyazlılarda, ilk 11'de forma giyen Emirhan İlkhan'ın performansı dikkat çekti. Kaleye direkt giden yapısıyla Ismael'in sisteminde çok önemli bir yer edinen genç oyuncu, hocasından tam not aldı. Emirhan gibi bir diğer genç futbolcu Serdar Saatçı da derbideki performansıyla güven verdi. Teknik direktör Valerien Ismael, ilk 11'de genç isimlere şans verirken, Beşiktaş'ın 75 ile 86. dakikalar arasındaki yaş ortalaması da 24.81'e düştü. Batshuayi, Ghezzal, Umut Meraş ve Larin'i oyundan alan Ismael, bu isimlerin yerine N'Koudou, Güven Yalçın, Necip Uysal ve Can Bozdoğan'ı dahil etti. 75. dakikada siyah-beyazlı ekibin sahadaki isimlerinin yaşlarının ortalaması 24.81'e indi.