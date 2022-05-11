Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve kiralama süresi sona erecek oyuncuların tümü hesaba katıldığında ciddi bir rahatlama söz konusu.
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve kiralama süresi sona erecek oyuncuların tümü hesaba katıldığında ciddi bir rahatlama söz konusu.
Kadro dışı bırakılan ve ciddi maliyetleri olan Adem Ljajic, N'Sakala, Douglas ve Lens gibi isimlerin mukavelelerinin bitecek olmasının yanında yüksek maliyetli kiralık Batshuayi ve Pjanic kulüplerine dönecek.
Henüz anlaşma sağlanamayan Vida'nın da sözleşmesi sona erecek.