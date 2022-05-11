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Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Beşiktaş yönetiminin elinde önemli bir koz var. Beşiktaş'ta kiralanan dört oyuncu geri dönecek, kadro dışı dört ismin mukavelesi bitecek. Sözleşmesi biten 14 futbolcunun tümü hesaba katıldığında ise yıllık bazda 21 milyon Euro'luk rahatlama olacak. İşte detaylar ve o isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren ve kiralama süresi sona erecek oyuncuların tümü hesaba katıldığında ciddi bir rahatlama söz konusu.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Kadro dışı bırakılan ve ciddi maliyetleri olan Adem Ljajic, N'Sakala, Douglas ve Lens gibi isimlerin mukavelelerinin bitecek olmasının yanında yüksek maliyetli kiralık Batshuayi ve Pjanic kulüplerine dönecek.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Henüz anlaşma sağlanamayan Vida'nın da sözleşmesi sona erecek.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Mukavelesi bitenlerden Mehmet Topal ve Gökhan Töre de düşünülmüyor.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Kiralık alınan Can Bozdoğan ise kadroda tutulmak isteniyor.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Schalke 04 ile görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

ATIBA, GÜVEN VE CAN TAKIMDA KALABİLİR

Atiba ile de bir yıl daha devam edilmesi söz konusu.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Güven Yalçın da takımda tutulabilir.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

14 futbolcunun maliyeti siyah beyazlıların elini rahatlatacak.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Sözleşmesi biten 14 futbolcunun yıllık maliyeti düşünüldüğünde yönetim için 21 milyon Euro civarında bir rahatlama söz konusu.


Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Bu paranın gelecek sezon yapılacak takviyelere ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Kartal'ın gündeminde bu doğrultuda birçok yıldız var.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Bu arada Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rosier'in ise zorunlu satın alma opsiyonu kullanılacak.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Kartal, son Fenerbahçe derbisinin ardından Avrupa şansını zora sokmuştu.

Beşiktaş'ta büyük temizlik! Tam 14 futbolcu...

Beşiktaş'ta planlama, ligdeki son durumuna göre yapılacak. (Takvim)

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