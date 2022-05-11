BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray Zizo için karşı karşıya

Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve G.Saray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve G.Saray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.
Siyah-beyaz ve sarıkırmızılı kulüpler için Mısır basınında önemli bir gelişmeye yer verildi.
Zamalek forması giyen Ahmed Sayed Zizo'nun babası konuya ilişkin konuştu.
Yıldız futbolcunun babası, Türkiye'nin iki önemli kulübünden gelen teklifler transfer için kapılarını kapatmazken, kararın Zamalek'te olacağını aktardı.
AVRUPA'NIN TAKİBİNDE
26 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Sayed Zizo'nun babası Sayed Mustafa, Mısır basınına yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Oğlum şu anda Tüm dikkatini Zamalek'e vermiş durumda.
Kulübünün onayı ve bilgisi olmadan ayrılmayacak. Türk takımları Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor.
Fransa'dan ve İngiltere'den de onu isteyen var."
Sağ ayağını etkili kullanan Zizo, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Kariyerine W. Degla U23 takımında başlayan Zizo, Belçika'da Lierse, Portekiz'de Nacional ve Moreirense formaları giydi.
AHMED SAYED ZIZO KİMDİR?
10 Ocak 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Zizo, 1.80 boyunda ve sağ kanatta görev alıyor.
Zizo, tercih edilmesi halinde orta sahanın göbeğide ve sol kanatta da yer alabiliyor.
Oyuncu, futbol kariyerine Wadi Degla U23 takımında başladı ve daha sonra Nacional, Moreirense ve Zamalek'te oynadı.
Zizo, bu sezon 17 müsabakada 9 gole imza attı ve 6 asist üretti.
Öte yandan oyuncu, 1395 dakika sahada kaldı. Zizo'nun transfermarkt değeri, 2 milyon euro.