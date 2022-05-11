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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Galatasaray Zizo için karşı karşıya

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray'ın, Mısır ekiplerinden Zamalek forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Sayed Zizo için girişimde bulundukları iddia edildi. Yıldız futbolcunun babası, Türkiye'nin iki önemli kulübünden gelen teklifler transfer için kapılarını kapatmazken, kararın Zamalek'te olacağını aktardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

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Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve G.Saray, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Siyah-beyaz ve sarıkırmızılı kulüpler için Mısır basınında önemli bir gelişmeye yer verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Zamalek forması giyen Ahmed Sayed Zizo'nun babası konuya ilişkin konuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Yıldız futbolcunun babası, Türkiye'nin iki önemli kulübünden gelen teklifler transfer için kapılarını kapatmazken, kararın Zamalek'te olacağını aktardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

AVRUPA'NIN TAKİBİNDE

26 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Sayed Zizo'nun babası Sayed Mustafa, Mısır basınına yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

"Oğlum şu anda Tüm dikkatini Zamalek'e vermiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Kulübünün onayı ve bilgisi olmadan ayrılmayacak. Türk takımları Beşiktaş ve Galatasaray onunla ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Fransa'dan ve İngiltere'den de onu isteyen var."

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Sağ ayağını etkili kullanan Zizo, orta sahanın göbeğinde ve sol kanatta da oynayabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Kariyerine W. Degla U23 takımında başlayan Zizo, Belçika'da Lierse, Portekiz'de Nacional ve Moreirense formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

AHMED SAYED ZIZO KİMDİR?
10 Ocak 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Zizo, 1.80 boyunda ve sağ kanatta görev alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Zizo, tercih edilmesi halinde orta sahanın göbeğide ve sol kanatta da yer alabiliyor.


BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Oyuncu, futbol kariyerine Wadi Degla U23 takımında başladı ve daha sonra Nacional, Moreirense ve Zamalek'te oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Zizo, bu sezon 17 müsabakada 9 gole imza attı ve 6 asist üretti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Zizo çalımı!

Öte yandan oyuncu, 1395 dakika sahada kaldı. Zizo'nun transfermarkt değeri, 2 milyon euro.

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