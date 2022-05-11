Haberler Beşiktaş Avcı’ya 17 milyon TL!

Avcı’ya 17 milyon TL!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 17 milyon 130 bin lira tazminat ödemesi yönündeki kararın onanmasına hükmetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Avcı’ya 17 milyon TL!
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Beşiktaş'ın, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle 17 milyon 130 bin lira tazminat ödemesi yönündeki kararın onanmasına hükmetti. Beşiktaş, konuyla ilgili olarak 9 Ağustos 2021'de yasal faizleriyle birlikte Avcı'ya 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yaptığını, hukuki sürecin devam ettiğini duyurmuştu.
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