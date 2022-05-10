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Serdar’ı bize vermezler!

Derbide Serdar Saatçı’yı izleyen Cagliari’nin scoutları raporda “Bize bu çocuğu vermezler” ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Serdar’ı bize vermezler!
Beşiktaş'ta İtalyan ekiplerin gündeminde olan Serdar Saatçı başarılı bir grafik çizdi. Genç stoperi tribünden takip eden Cagliari scoutları futbolcu hakkında çok olumlu bir rapor yazarken, başarılı futbolcunun Beşiktaş'tan ucuza ayrılmayacağı tespitinde bulundular. duhuliye.com'un haberine göre; Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması ve yönetimle yaşanan anlaşmazlığı göz önüne alan İtalyanlar, futbolcu için 750 bin euro teklif etmeye hazırlanıyordu. Ama özellikle derbiden sonra bu önerinin kabul edilmeyeceği şeklinde bir düşünce oluştuğu ifade edildi.
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