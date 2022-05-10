Origi'den şartlı evet!

En az 2 forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ta adı geçen adaylardan biri de Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı Divock Origi'ydi.
En az 2 forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ta adı geçen adaylardan biri de Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı Divock Origi'ydi.
27 yaşındaki futbolcu ile de dirsek teması kuran yönetimin oyuncudan 'şartlı evet' aldığı kaydedildi.
Gelen haberlere göre ilk amacı İngiltere'de kalmak olan Origi'nin "Premier Lig'den bir teklif alırsam önceliğim burası olur. Bir gelişme olmazsa tekrar masaya oturabiliriz" haberi gönderdiği bildirildi.