Haberler Beşiktaş Origi'den şartlı evet!

Origi'den şartlı evet!

En az 2 forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ta adı geçen adaylardan biri de Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı Divock Origi'ydi. 27 yaşındaki futbolcu ile de dirsek teması kuran yönetimin oyuncudan 'şartlı evet' aldığı kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Origi'den şartlı evet!

En az 2 forvet transferi yapacak olan Beşiktaş'ta adı geçen adaylardan biri de Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı Divock Origi'ydi.

Origi'den şartlı evet!

27 yaşındaki futbolcu ile de dirsek teması kuran yönetimin oyuncudan 'şartlı evet' aldığı kaydedildi.

Origi'den şartlı evet!

Gelen haberlere göre ilk amacı İngiltere'de kalmak olan Origi'nin "Premier Lig'den bir teklif alırsam önceliğim burası olur. Bir gelişme olmazsa tekrar masaya oturabiliriz" haberi gönderdiği bildirildi.

Origi'den şartlı evet!

Beşiktaş cephesinin de "Haziran sonuna kadar seni bekleyebiliriz. Kararını vermekte gecikme" resti çektiği öğrenildi.

Origi'den şartlı evet!

ORIGI'NİN KARİYERİ

Lille

24 Ocak 2013 tarihinde Lille'nin A Takımına yükselmiştir.

Origi'den şartlı evet!

İlk maçını Fransa Ligue 1'de 2 Şubat 2013 oynanan Troyes karşısında 68. dakikada Ronny Rodelin'in yerine oyuna girmiştir.

Origi'den şartlı evet!

Oyuna girdikten 6 dakika sonra ilk golünü atmıştır. Maç 1-1 eşitlikle sona ermiştir.

Origi'den şartlı evet!

Liverpool

29 Temmuz 2014 tarihinde Premier League ekiplerinden Liverpool'a transfer olmuştur ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Origi'den şartlı evet!

Ama henüz forma giymeden Liverpool tarafından eski kulübü Lille ile tekrar 1 yıllığına kiralanmıştır.

Origi'den şartlı evet!

Origi Lille'den sonra bir kez de Wolfsburg'a kiralanmıştır. Halen Liverpool forması giymektedir.

Origi'den şartlı evet!

Millî takım kariyeri

13 Mayıs 2014 tarihinde Belçika teknik direktörü Marc Wilmots Origi'yi 2014 FIFA Dünya Kupası kadrosuna çağırdı.

Origi'den şartlı evet!

Origi,Kenya millî futbol takımı yerine Belçika millî futbol takımını tercih etmiştir.

Origi'den şartlı evet!

Belçika formasıyla Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Cezayir karşısında 58. dakikada Romelu Lukaku yerine girmiştir.

Origi'den şartlı evet!

İlk golünü ise Rusya karşısında 57. dakikada yine Romelu Lukaku yerine girdiği maçın 88. dakikasında kaydetmiş ve maçı 1-0 Belçika kazanmıştır.

Origi'den şartlı evet!

Origi, Belçika millî takımı ile 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar gelmiştir.

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