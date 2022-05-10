Kardeşler’e ‘Para atışı’ soruşturması

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-F.Bahçe maçının hakemi Arda Kardeşler'in hava atışını bitcoin logolu madeni para ile yapmasıyla alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "BeşiktaşF.Bahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır."
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-F.Bahçe maçının hakemi Arda Kardeşler'in hava atışını bitcoin logolu madeni para ile yapmasıyla alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "BeşiktaşF.Bahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır."