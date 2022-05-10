Bozdoğan’da bonservis pazarlığı

Beşiktaş yönetimi, gönderilecekler listesini belirlerken, takımda kalmasını istediği oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bir diğer kiralık oyuncu Can Bozdoğan'ın bonservisinin alınması için görüşmelere devam ettiği dile getirildi. Can için kulübü Schalke 1.8 milyon euro isterken, yönetim bu rakamı 1 milyon euro'ya indirmeye uğraşıyor.
Beşiktaş yönetimi, gönderilecekler listesini belirlerken, takımda kalmasını istediği oyuncular için de girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bir diğer kiralık oyuncu Can Bozdoğan'ın bonservisinin alınması için görüşmelere devam ettiği dile getirildi. Can için kulübü Schalke 1.8 milyon euro isterken, yönetim bu rakamı 1 milyon euro'ya indirmeye uğraşıyor.