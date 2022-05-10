Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen iki yıldızın ipinin çekilmesine neden oldu.
Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen iki yıldızın ipinin çekilmesine neden oldu.
Yeni bir yapılanmaya giden ve hem özkaynaktan yetişen gençleri takıma kazandıran hem de potansiyelli genç isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun da planlaması yapıldı.
Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'le yola devam edilmeyecek.