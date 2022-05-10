Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

VALERIEN ISMAEL MESAJI VERDİ Sezonun en çok eleştirilen futbolcusu olan Batshuayi, Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe 'ye karşı da penaltı kaçırınca 2 maçta kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu ilan edildi.

Fransız teknik adam maç sonu yaptığı basın toplantısında oyuncuyu doğrudan suçlamasa da 'Önümüzdeki sezon gol atan santrforlara ihtiyacımız olacak' diyerek en azından Batshuayi'nin yeni sezonda takımda kalmayacağını resmen ilan etmiş oldu.

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Sezon başında kadroya dahil edilen ancak bekleneni veremeyen alex teixeira'ya teklif gelmesi durumunda, oyuncuyla görüşülerek bu teklifler değerlendirilecek. sözleşmesi bitecek isimlerden larin ve vida'yla ilgili de görüşmeler sürüyor. her iki oyuncuya da, takımın dengelerini bozmayacak şekilde ücret teklifinde bulunulacak. larin ve vida'nın bu teklifleri kabul etmemesi durumunda ise yollar ayrılacak.