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Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Beşiktaş'ın 'kiralık' yıldızlarıyla yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılarda derbi maçının ardından, kiralık olarak forma giyen Batshuayi ve Pjanic'le yola devam edilmeyeceği kesinleşti. Sezonun en çok eleştirilen futbolcusu olan Batshuayi, Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe'ye karşı da penaltı kaçırınca 2 maçta kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu ilan edildi. Kartal ayrıca 3 futbolcusuyla daha yolları ayırabilir...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen iki yıldızın ipinin çekilmesine neden oldu.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Yeni bir yapılanmaya giden ve hem özkaynaktan yetişen gençleri takıma kazandıran hem de potansiyelli genç isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun da planlaması yapıldı.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic'le yola devam edilmeyecek.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

VALERIEN ISMAEL MESAJI VERDİ

Sezonun en çok eleştirilen futbolcusu olan Batshuayi, Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe'ye karşı da penaltı kaçırınca 2 maçta kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu ilan edildi.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Fransız teknik adam maç sonu yaptığı basın toplantısında oyuncuyu doğrudan suçlamasa da 'Önümüzdeki sezon gol atan santrforlara ihtiyacımız olacak' diyerek en azından Batshuayi'nin yeni sezonda takımda kalmayacağını resmen ilan etmiş oldu.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

3 AYRILIK DAHA!

Sezon başında kadroya dahil edilen ancak bekleneni veremeyen alex teixeira'ya teklif gelmesi durumunda, oyuncuyla görüşülerek bu teklifler değerlendirilecek. sözleşmesi bitecek isimlerden larin ve vida'yla ilgili de görüşmeler sürüyor. her iki oyuncuya da, takımın dengelerini bozmayacak şekilde ücret teklifinde bulunulacak. larin ve vida'nın bu teklifleri kabul etmemesi durumunda ise yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

BATSHUAYI KİMDİR?

Michy Batshuayi 2 Ekim 1993 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de doğmuştur.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Futbola ilk olarak Belçika'nın Standard Liege takımının altyapısında başlamıştı. Burada sergilediği başarılı performansın ardından takımın A seviyesine yükselmiştir.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Futbolcu 2014 sezonunda Marsilya takımının yolunu tutmuştur. Marsilya'da gösterdiği başarılı futboldan sonra İngiliz devi Chelsea takımına 2016 yılında transfer olmuştur.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Futbolcu, Chelsea takımından çeşitli takımlara kiralanmıştır. Borussia Dortmund ve Valencia bu takımlardan bazılarıdır. Futbolcu son olarak Chelsea takımından Crystal Palace takımına transfer olmuştur.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

18 Ağustos 2021 tarihinde ise Chelsea'den Beşiktaş'a kiralık olarak gemiştir.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Futbolcu, Belçika Milli Takımı'nın da formasını güncel olarak giymektedir. Futbolcu oynadığı futbol ile gerek ülkesi Belçika'da gerek Avrupa'da büyük ses getirmiştir.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

PJANIC KİMDİR?

Miralem Pjanic, 2 Nisan 1990 yılında Zvornik'te dünyaya geldi. Bosna Hersekli olan ve Lüksemburg pasaportu da bulunan Pjanic, ilk transferini 2004 yılında yaptı.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Yıldız orta saha, 2004 yılında Schifflange 95'ten Fransız ekibi Metz'in altyapısına katıldı.

Beşiktaş'ta 5 ayrılık!

Yeteneğiyle kısa sürede ön plana çıkan ve A takım kadrosuna dahil edilen Pjanic, Metz formasıyla çıktığı 38 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı ve Haziran 2008'de ülkenin en köklü ekiplerinden olan Lyon'a transfer oldu.

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