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Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Siyah-beyazlılar; Fenerbahçe derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 19:18 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 19:30
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe derbisi sonrası...

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbide yaşananlardan dolayı siyah-beyazlı takımı 3 maddeden PFDK'ya sevk etti. Yapılan açıklamada Kara-Kartalın, Fenerbahçe derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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