Haberler Beşiktaş Avrupa mucizeye kaldı!

Avrupa mucizeye kaldı!

F.Bahçe beraberliğiyle haftayı 7’nci sırada tamamlayan Kartal’ın, Avrupa kupalarına katılması için mucize gerekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Avrupa mucizeye kaldı!
Beşiktaş, derbinin ardından Avrupa kupalarına katılma hedefini mucizelere bıraktı. 4'üncü sırada bulunan Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı eritemeyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un 3 puan gerisine düşerken, Karagümrük'ün de 1 puan altına indi ve haftayı 7'nci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın bu sonucun ardından son 2 maç öncesinde ligi 4'üncü sırada bitirme şansı kalmadı.

İMKANSIZA YAKIN

Karagümrük'ün ligde oynayacağı iki maçını da kazanması halinde, Beşiktaş için ilk 5 bile imkansız hale geliyor. Kara Kartal'ın Avrupa Kupalarına katılması için tek ihtimal bulunuyor. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanıp, Alanyaspor'un 1 maç yenilmesi, Karagümrük'ün de 2 maçın en az bir tanesinde puan kaybetmesi, ayrıca Beşiktaş'ın da 2 maçını kazanması gerekiyor.
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