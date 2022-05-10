Avrupa mucizeye kaldı!

Beşiktaş, derbinin ardından Avrupa kupalarına katılma hedefini mucizelere bıraktı. 4'üncü sırada bulunan Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı eritemeyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'un 3 puan gerisine düşerken, Karagümrük'ün de 1 puan altına indi ve haftayı 7'nci sırada tamamladı. Beşiktaş'ın bu sonucun ardından son 2 maç öncesinde ligi 4'üncü sırada bitirme şansı kalmadı.
İMKANSIZA YAKIN
Karagümrük'ün ligde oynayacağı iki maçını da kazanması halinde, Beşiktaş için ilk 5 bile imkansız hale geliyor. Kara Kartal'ın Avrupa Kupalarına katılması için tek ihtimal bulunuyor. Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanıp, Alanyaspor'un 1 maç yenilmesi, Karagümrük'ün de 2 maçın en az bir tanesinde puan kaybetmesi, ayrıca Beşiktaş'ın da 2 maçını kazanması gerekiyor.