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Yer siyah gök beyaz

Biletleri günler öncesinden tüketen siyah-beyazlılar, 90 dakika coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek verdiler Kartallar, derbi öncesinde kapalı alt ve kapalı üst tribünde derbiye özel üç boyutlu müthiş bir koreografi gösterisi yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Yer siyah gök beyaz

Beşiktaş, istediği sonuçları alamasa da taraftarları adeta şampiyon... Derbi biletlerini tüketen siyah-beyazlılar, saatler öncesinde stat civarında toplanıp, takımlarını destekledi. Taraftarlar, kapalı alt ve üst tribünde özel koreografi şov da gerçekleştirdi. Üç boyutlu koreografide; kartal figürünün altında iki taraftar resmedildi ve "Nasıl sevdik seni sor geçen yıllara" yazısı yer aldı.

KARTAL'IN İTİCİ GÜCÜ OLDULAR
Yaklaşık 40 bin Beşiktaşlı futbolsever, sezonun son derbisinde takımlarını 90 dakika boyunca coşkulu bir şekilde destekledi. Maç boyunca susmayan Kara Kartallar, Dolmabahçe'yi yaptıkları tezahüratlarla inlettiler. Dev derbide Beşiktaş'ın arkasında itici güç olan siyah-beyazlı taraftarlar, 1-1 sona eren karşılaşma sonrasında takımlarını tribünlere çağırıp alkış ve tezahüratlarla destek verdiler.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Süper Lig'de sezonun son derbisi öncesinde güzel havayı da fırsat bilen taarftarlar tribünleri doldurdu. Derbide yoğun güvenlik önlemi alındı. Emniyet görevlileri, karşılaşmadan önce stat çevresinde bazı yolları da kapatırken, adeta kuş uçurtmadı.

KARTAL'A MEŞALELİ UĞURLAMA
Dev derbi için BJK Tesisleri'nden stada hareket eden Beşiktaş'ı taraftarları burada da yalnız bırakmadı. Siyah- beyazlı taraftarlar, meşaleler yakıp coşkulu tezahüratlarla takımlarını Vodafone Park'a uğurladı. Kafile, güvenlik önlemleri altında stada geldi.

ANNELER GÜNÜ DERBİSİ
Vodafone Park Stadı'nda oynanacak sezonun son derbisi öncesinde tribünlerde renkli kareler a. Havanın da iyi olmasını fırsat bilen futbolseverler Vodafone Park'a akın etti. Özellikle Anneler Günü olması nedeniyle tribünlerde çocuklu ailelerin fazlalığı dikkat çekti. Bebeklerini taşıyan babalar, renkli görüntüler oluşturdu.

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