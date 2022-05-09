Valerien Ismael: Oyun doğru ama sonuç yanlış

Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael, kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Siyah beyazlı hoca "Eksiklerimiz vardı. Bazı arkadaşlarımızı orjinal mevkiilerinde oynatamadık. Ancak doğru mantaliteyi gösterdik. Her şeyi yaptık. Direkten dönen toplarımız var. İkinci yarıda fırsatlarımız var. Her şeyi yaparken kazanamadığımız için üzgünüz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı taraftarlara da ayrı bir parantez açmayı ihmal etmedi.



BUGÜNÜ ASLA UNUTMAYACAĞIM

"Teşekkürler Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'a gelmeden önce özellikle iç sahadaki derbi maçlarda yaşanan tutkudan bahsetmişlerdi bana. 29 yıldır futbolun içinde olan biriyim. Bugün benim için özel bir gün olarak kalacak hep. Beşiktaş taraftarı, çok teşekkür ediyorum size..." Fransız çalıştırıcı, performansları nedeniyle oyuncularını da kutladı. Son iki karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıp sezonu galibiyetlerle kapatmak istediklerini dile getirdi.