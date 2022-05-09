Haberler Beşiktaş Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Dev derbi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Michy Batshuayi karşılaşmada bir pentalı vuruşundan yararlanamadı. Siyah beyazlı taraftarlar, bu sezon gösterdiği performansla yoğun eleştirilerde bulunduğu Batshuayi'ye "Bavulunu toplama zamanı geldi" yorumunda bulundular...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Vodafone Park'ta maç kapalı gişe oynandı.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Dev derbi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Ghezzal attı.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Fenerbahçe'nin golü ise Novak'tan geldi.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Evindeki derbide 7. dakikada Larin ceza alanı içinde Novak'tan sıyrılmak isterken top Fenerbahçeli oyuncunun eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Beşiktaş'ta topun başına geçen Michy Batshuayi topu direğe nişanladı.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Süper Lig'deki son iki penaltısı da direkten dönen Belçikalı yıldıza tribünler büyük tepki gösterdi.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Sabah'ta yer alan haberde, bu sezon attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündem olan golcü futbolcu için siyah-beyazlı taraftarlar, "Artık bavulunu toplama zamanı geldi..." yorumunu yaptılar.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Bu arada 62. dakikada yerini N'Koudou'ya bırakırken ıslıklanan Batshuayi, kulübe yerine direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Türkiye'de kullandığı 6 penaltının 2'sinde başarılı olamayan Batshuayi, dün 62 dakika sahada kaldığı derbide 1 isabetsiz şut atarken, 5 ikili mücadelenin dördünü kazandı.

Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Beşiktaş- Fenerbahçe maçının ilk yarısı çekilen isabetli şut sayısının iki katı sarı karta sahne oldu (3 isabet, 6 kart).

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