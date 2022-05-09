Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.
Vodafone Park'ta maç kapalı gişe oynandı.
Dev derbi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı.
Vodafone Park'ta maç kapalı gişe oynandı.
Dev derbi 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Ghezzal attı.
Fenerbahçe'nin golü ise Novak'tan geldi.
Evindeki derbide 7. dakikada Larin ceza alanı içinde Novak'tan sıyrılmak isterken top Fenerbahçeli oyuncunun eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
Beşiktaş'ta topun başına geçen Michy Batshuayi topu direğe nişanladı.
Süper Lig'deki son iki penaltısı da direkten dönen Belçikalı yıldıza tribünler büyük tepki gösterdi.
Sabah'ta yer alan haberde, bu sezon attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündem olan golcü futbolcu için siyah-beyazlı taraftarlar, "Artık bavulunu toplama zamanı geldi..." yorumunu yaptılar.
Bu arada 62. dakikada yerini N'Koudou'ya bırakırken ıslıklanan Batshuayi, kulübe yerine direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
Türkiye'de kullandığı 6 penaltının 2'sinde başarılı olamayan Batshuayi, dün 62 dakika sahada kaldığı derbide 1 isabetsiz şut atarken, 5 ikili mücadelenin dördünü kazandı.
Beşiktaş- Fenerbahçe maçının ilk yarısı çekilen isabetli şut sayısının iki katı sarı karta sahne oldu (3 isabet, 6 kart).
Batshuayi bu sezon Beşiktaş'ta 40 maça çıktı.
Belçikalı oyuncu 40 maçta 14 gol attı.
28 yaşındaki santrfor 5 de asist kaydetti.