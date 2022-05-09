Taraftarlardan Batshuayi'ye şok tepki!

Süper Lig 'deki son iki penaltısı da direkten dönen Belçikalı yıldıza tribünler büyük tepki gösterdi.

Sabah'ta yer alan haberde, bu sezon attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündem olan golcü futbolcu için siyah-beyazlı taraftarlar, "Artık bavulunu toplama zamanı geldi..." yorumunu yaptılar.