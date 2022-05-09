Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Benim anlayamadığım Beşiktaşlı oyuncuların ve tribünlerin bu kadar gergin olmalarıydı. Ortada kupa yok, hedef yok. Senin için alalede bir lig maçı... Futbolcular inanılmaz sinirli, tribünler eline geçeni sahaya atıyor. Hayret vallahi!
GÜRCAN BİLGİÇ - İKİ MAÇ OYNANDI
Derbi kendi havasında ve atmosferinde, planların kağıt üstünde kaldığını ispatlarcasına oynandı. Stadın baskısını kaldıramadı Fenerbahçeli oyuncuların birçoğu. Ön taraftaki Beşiktaş baskısı hep sonuç verdi. Kalabalık geldiler, sıkıştırdılar, hataya zorladılar ve oyun kurdurmadılar. Uzun top oynadıkça, Serdar Dursun'un da yetersizliği ortaya çıktı. Top tutamadı, Welinton tarafından imha edildi. İş Mert Hakan ve İrfan Can'a düştü. Nerede yangın varsa, oraya koştular. Faul aldılar, atak başlattılar, eli-ayağı karışan takım arkadaşlarını rahatlattılar. İki penaltı oldu, ikisini de Novak yaptı.
Cezalı, sakat derken defans kurgusunda rol yedeklere geçti. İsmail Kartal'ın pas ile tempoyu kontrol etmek dışında şansı da kalmamıştı. Valerien Ismael de bu pas hatalarının peşine düşürdü takımını. İşe de yaradı. 60'tan sonra gücü azaldı Beşiktaş'ın. Taç çizgilerine topu taşımaya başladı Fenerbahçe. Sanki başka bir maç başlamıştı. İki hoca da kulübeden müdahale ettiler. Valencia hamlesi ile tecrübeyi kullanmak istedi İsmail Kartal, Osayi ile de rakibe "iyi düşün" mesajı gönderdi.