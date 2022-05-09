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Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1 sona erdi. Spor yazarları da bu karşılaşmayı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK FB derbi haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 07:41
Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - ALKIŞLARIM BEŞİKTAŞ'A

Derbi beklenenin aksine oldukça gergin başladı. Beşiktaş savunması nasıl dizilecek derken Fenerbahçe'nin Novak'la erken bir golle öne geçmesi maça ayrı bir hava getirdi. Beşiktaş, Larin'den gol beklerken Kanadalı golcünün savunmada ofsaytı bozması ve kaçırdığı goller garip ötesiydi. Batshuayi, bu golün hemen ardından penaltıyı yine kaçırırken bir kez daha saç baş yolma sanatını sergiledi.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Ama Beşiktaşlı futbolcular o kadar istekli oynadılar ki; tribünler daha da ateşlendi. Beşiktaş tam anlamıyla ilk 65 dakika alev aldı. Sezon başından çok eleştirdiğimiz Kenan Karaman dün çok iyi performans gösterdi. Ghezzal takımı harika yönetirken; Umut, Rıdvan, zaman zaman da Josef müthiş bir özveriyle Beşiktaş'ı hücuma taşıdılar.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal saha kenarından oyuncularına 'Pas' diye bağırırken Beşiktaş'ın buna imkan vermemesi siyah beyazlıların gününde oluşunu gösteriyordu. Beşiktaş ikinci yarıya müthiş bir tempoyla başladı. Ama Larin gününde değildi. Ismael'in Larin'i çıkartıp N'Koudou'yu almasını beklerken Batshuayi'ye ceza gibi kenara alması önemli bir mesajdı.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Fenerbahçe'de özellikle Ferdi'yi çok beğendim. Kaleci Altay da alınan beraberlikte başrolü oynarken Zajc ve İrfan Can Kahveci dün keskin sirke misali takıma zarar verdiler.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Genç Emirhan belki topla çok buluşmadı ama attığı ince paslarla alkışı hak etti. Beşiktaş'ı ilk 65 dakika çok beğendim. siyah-beyazlı oyuncular o kadar kora kor mücadele ettiler ki; son dakikalarda kasık sakatlıkları bu hırsın nedeniydi.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Valerien Ismael çok önemli eksiklere rağmen takımı derbiye çok iyi hazırlamış. Ama 75. dakikada Ghezzal'i çıkarması tam bir soru işaretiydi, hatta saçmaydı. Beşiktaş'ın altyapıdan 4 oyuncuyla derbiye çıkmasını es geçmeyelim. Harika bir detay... Hakem Arda Kardeşler zaman zaman hatalar yapsa da başarılı bir yönetim gösterdi.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

ERMAN TOROĞLU - CİN Mİ ÇIKACAK?

Maç çok hızlı başladı. Hızlı başladı da futbolcular emniyet kemerlerini takmamışlardı. Öyle pozisyonlar oldu ki birbirlerine bodoslama dalıyorlardı. Bu durumdan hakem bile korktu. Nitekim maç 'bir an evvel bitsin' diye normal uzatmaların hiçbirisini oynatmadı.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Sezon sonu olmasına rağmen heyecanlı bir maç oldu. Kalite yoktu belki ama mücadele iyiydi. İlk 20 dakika iki takım da sinirliydi. Maç bittikten sonra da çok güzel görüntüler vardı. Beşiktaş teknik adamının sanki seneye iyi işler yapacakmış gibi bir görüntüsü var. Mesela Emirhan'ı şu maçta 90 dakika kullandı, iyi de yaptı.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Şimdi bu teknik adama bakıyorsunuz; bir de Galatasaray'ın teknik adamına bakıyorsunuz ikisinin arasında büyük fark var. Tribünde seyirci olunca maçlar keyifli oluyor. Yemeğin tuzu biberi onlar...

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

İki takımda da sakat oyuncular var, tamam... Ama bu eksiklikler çok da fazla fark edilmedi. İki takım arasındaki görüntüye baktığınızda Beşiktaş bir penaltı kaçırdı, bir topu da direkten döndü. Dün akşamın şanssız takımı Beşiktaş'tı. Beşiktaş yukarıya yaklaşmak istedi ama bunda başarılı olamadı. Ligdeki her şey belli olmasına rağmen bu maça bu kadar seyircinin gelmesi, bayram havası güzel bir şey...

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Çirkinlik var mıydı; evet vardı. Sahaya atılan maddeler mesela... Beşiktaş seyircisine yakışmadı. Ama bu futbol federasyonunun kurumları dahil yaptığı işlere baktığımızda seneye bu işlerin daha fazla olacağı gözüküyor. Bakalım Ankara'daki genel kurulda cin mi çıkacak, kuş mu çıkacak? Veya bazı tilkiler görevlerine devam mı edecekler?

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

İki takım da taktik faule yeltendi; hakem bunu engelleyemedi. Düdük çalarak maçın temposunu yavaşlattı. Çünkü maçın ipini elinden kaçırmak istemedi. Bazı jokeyler vardır ya 'birinci gelmesin' diye atın gemini çekerler; onun gibi... 'Maç ne kadar yavaş oynanırsa hakem için o kadar avantajlıdır' prensibini bazı abilerine bakarak sahada başarıyla uyguladı. Ne şiş yandı ne kebap!..

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

EMRE BOL - TUHAF BİR MAÇ...

Fenerbahçe'nin çok kritik eksikleri vardı. İsmail Kartal mecburen elinde kim varsa onlarla sahaya çıkardı takımını... Bir tarafta pas takımı olan Fenerbahçe diğer yanda yeni hocasıyla yüksek pres takımına dönüşen Beşiktaş. İlk yarı adeta bir kör dövüşü izledik. O kadar çok faul, o kadar çok top kaybı yapıldı ki...

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Oyunun bu kadar temaslı olması hakemin de işini zorlaştırdı. İsmail hocanın oyuncularına haftalardır yaptırdığı çok önemli bir şey var. Bol ama hızlı pas... Mesela Crespo bu alışkanlığa sahipti. Ancak onun yerine oynayan Gustavo hem ağır hem de sallana sallana oynayarak takımını yavaşlattı. Futbolun sadece keserek, mücadele ederek oynanmadığının en güzel göstergesi aslında bu ikili. Birisi modern futbolu oynarken diğerinin oynadığı taş devrinde kaldı!

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Novak bir attı iki penaltı yaptı! Faydasından çok zararı oldu anlayacağınız! Bu kadar tempolu maçta elle tutulur pozisyon sayısı o kadar azdı ki! Sarı-lacivertliler öyle ya da böyle 6 önemli eksiğe rağmen deplasmanda 1 puanı almayı bildi.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Benim anlayamadığım Beşiktaşlı oyuncuların ve tribünlerin bu kadar gergin olmalarıydı. Ortada kupa yok, hedef yok. Senin için alalede bir lig maçı... Futbolcular inanılmaz sinirli, tribünler eline geçeni sahaya atıyor. Hayret vallahi!

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - İKİ MAÇ OYNANDI

Derbi kendi havasında ve atmosferinde, planların kağıt üstünde kaldığını ispatlarcasına oynandı. Stadın baskısını kaldıramadı Fenerbahçeli oyuncuların birçoğu. Ön taraftaki Beşiktaş baskısı hep sonuç verdi. Kalabalık geldiler, sıkıştırdılar, hataya zorladılar ve oyun kurdurmadılar. Uzun top oynadıkça, Serdar Dursun'un da yetersizliği ortaya çıktı. Top tutamadı, Welinton tarafından imha edildi. İş Mert Hakan ve İrfan Can'a düştü. Nerede yangın varsa, oraya koştular. Faul aldılar, atak başlattılar, eli-ayağı karışan takım arkadaşlarını rahatlattılar. İki penaltı oldu, ikisini de Novak yaptı.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Cezalı, sakat derken defans kurgusunda rol yedeklere geçti. İsmail Kartal'ın pas ile tempoyu kontrol etmek dışında şansı da kalmamıştı. Valerien Ismael de bu pas hatalarının peşine düşürdü takımını. İşe de yaradı. 60'tan sonra gücü azaldı Beşiktaş'ın. Taç çizgilerine topu taşımaya başladı Fenerbahçe. Sanki başka bir maç başlamıştı. İki hoca da kulübeden müdahale ettiler. Valencia hamlesi ile tecrübeyi kullanmak istedi İsmail Kartal, Osayi ile de rakibe "iyi düşün" mesajı gönderdi.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

İkinci 45'i, 60'a 40 eline aldı İsmail Kartal'ın takımı. Rakibe bas, topu alamazsan faul yap" taktiği devredeydi Beşiktaş'ta. Kaos oyununda "anlar" önemliydi. İki takımın da ön tarafı, bu saniyelerin kalitesini taşımadı.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Arda Kardeşler ve VAR ekibi iki net kırmızıyı atladı. Welinton'un Serdar Dursun'a tabanıyla basması, Ghezzal'ın İrfan Can'ı üstten ve alttan vurarak düşürmesi sarı kart ile geçiştirildi. Başlarına bela almak istemediler belli ki...

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - EMİRHAN RESİTALİ!

İki takımın da şampiyonluk iddiası yok, onun dışındaki iddialar da bu devleri motive etmeye yetmez. Bu şartlarda iyi bir derbi izledik; sağlam bir mücadele, zaman zaman gerilim filmini andıran sahneler, yeteri kadar pozisyon, daha ne olsun! Her iki takımın da savunmalarındaki eksikler nedeniyle maçın bol pozisyonlu geçmesi muhtemeldi.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Öyle de oldu. Maç öncesi yorumumda, "Bol pozisyon olur ama o kadar beceriksiz forvetler var ki, maç golsüz bitse şaşırmam" demiştim. Şaşırdım mı, hayır! Beşiktaş'ın şu maçtaki en önemli kazanımı Emirhan'dır. Çok net oynadı, cesurdu, topla dripling yaptı, harika paslar attı. Batshuayi'ye gönderdiği bir top var ki şapka çıkarılacak cinstendi. Emirhan'ı keyifle izledik, keşke Arda Güler'i de izleme şansımız olsaydı. O da ayrı bir renk katardı derbiye. Neyse! Batshuayi demişken dün yaptığı en iyi şey oyundan çıktığı andan direkt soyunma odasına gitmesiydi. Hiç hız kesmeden Belçika'ya uçması gerekir.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Beşiktaş, savunmasında tedbir alıp ön tarafa gönderdiği uzun toplarla sonuç almak istiyor. Bu büyük takım oyunu değil. Derbilerde rakibiniz de üzerinize geleceği için bu taktik işe yarayabilir (dün olduğu gibi) ancak sizi kendi sahasında bekleyen Anadolu takımlarına karşı etkili olmanız mümkün değil. Ismael yeni sezonda kalacaksa işin bu tarafını düşünmek şart.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Bana göre derbi mücadele anlamında standartların üzerindeydi. Özellikle ilk yarıda orta sahada tam anlamıyla savaş yaşandı. İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş'a tribünlerin gösterdiği tepki ve bu iki oyuncunun da fırsatçı davranışları zaman zaman gerilimi arttırdı. Bu sezon direkleri döven (24 kez) Kartal dün de iki kez direğe takıldı, takılmasa kazanabilirdi de.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

REHA KAPSAL - İÇGÜDÜSEL OYUN

Sezonun son derbisi beklendiği gibi taraftarın yarattığı yüksek atmosferle oynandı. Bu önemli itici güçte enerjisi yüksek Beşiktaş'ın oyun başlangıcının iyi olması muhtemeldi. Fenerbahçe'nin yüksek eforlu ve tempolu oyuna karşı topa sahip olarak baskıyı kırıp son haftalardaki gibi oyunu kontrol eden başarılı bir oyun anlayışı vardı.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Beşiktaş, ezbere oyun anlayışıyla oynadı. Bunun getirdiği panik, telaş, yapılan pas hataları, organize olunamayan hücumlarda net şekilde görüldü. Esasen oyuncuların oynamak istediği hızlı oyun, hatlar arasına top sokarak akıl koyulmuş hücum anlayışları yerine duyguların öne çıktığı sabırsız bir anlayışa dönüştü.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Valerien Ismael, topa az sahip olup direkt hücum yapan ve hem uzun pas hem driplingle oynayan bir felsefeye sahip. Top rakipteyken de topu kazanıp en kısa yoldan golü amaçlayan bir teknik adam. Yalnız büyük takımlar böyle oynamaz. Bunu Beşiktaş seyircisi de talep etmez.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Fenerbahçe'nin, takım omurgasındaki eksiklik ve orta saha gücünü Beşiktaş 3-5-2 formasyonuyla epey zorladı. Hem stoper eksikliğinden dolayı bireysel hataya zorlandı. Hem de orta saha eşleşmesinde Zajc ve Gustavo'yla Emirhan; Ghezzal ve Souza ile de Mert Hakan eşleşince savunma ve göbek zaafiyeti çıktı. Orta sahada da pas trafiğini oluşturamayıp topu tutamadılar. Hücumda çoğalamama, kenar beklerin eksik kalması F.Bahçe'yi kendi yarı alanında daha mahkum bir oyuna itti.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

İsmail Kartal'ın değişiklikleri geç gelince ritm yakalamakta zorlandılar. Valerien Ismael defansif olarak F.Bahçe omurgasını kapattığında İsmail Kartal'ın buna farklı sürümlerle cevap vermesi gerekiyordu. İki takım da çok içgüdüsel bir oyun oynadı. Seyirci atmosferinde bazı planlar anlık olarak değişkenlik arz edebilir. Ama değişmeyecek tek fark olan oyun prensipleri ve ilkeleri bu işin en temel unsurudur.

Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Maalesef iki takım da bu açıdan çok eksikti. Böyle bir derbide 18 yaşında Emirhan'ı oynatmak ve onun da başarılı olması Beşiktaş açısından önemliydi. Valerien Ismael de bu konuda tebriği hak ediyor.

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