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Kurtarıcı Ghezzal

Kazanılan 2. penaltıda topun başına gelen Cezayirli, Batshuayi’nin yapamadığını yaptı. Topu ağlara yollayıp takımı için 1 puanı kurtardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Kurtarıcı Ghezzal

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Kara Kartal'a 1 puanı getiren isim oldu. Tecrübeli kanat oyuncusu 31. dakikada kazanılan ikinci penaltıda topun başına geldi. Ghezzal, meşin yuvarlak ve Altay'ı farklı köşelere gönderdi. Attığı gol dışında mücadelesi ile de geçer not alan yıldız futbolcu, görev alanı içinde adeta sahada basmadık yer bırakmadı. Ghezzal bu sezon 4'ü Süper Lig'de olmak üzere 5. golünü kaydetti. Ghezzal'in 6 da asisti bulunuyor. 75. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bırakan Ghezzal'ın performansı taraftarlardan alkış aldı, kenara gelirken tezahüratlar yapıldı.

TARAFTARA TEŞEKKÜRLER
Ghezzal karşılaşma sonrası "Maça tutuk başladık ancak sonra toparladık. Kazanabileceğimiz bir derbiden beraberlikle ayrıldığımız için üzgünüz" dedi. Ghezzal destek için taraftarlara da teşekkür etti.

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