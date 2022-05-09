Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Serseri bir topun Novak'ın önünde kalması, ardından yaptırdığı penaltı yetmedi Kenan'a yaptığı penaltı...

Kim ve Serdar'ın yokluğunda Gustavo da Crespo'yu aratırken Fenerbahçe bir penaltının kaçtığı birinin gol olduğu oyunu ev sahibine verdi.