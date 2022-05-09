Haberler Beşiktaş Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası dev bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlarken maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de karşılaşmayı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK FB derbi haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:20 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 08:21
Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

BÜLENT TİMURLENK - TAHMİNLERİN TAM TERSİ

Derbi üzerine düşünen, oyun planı hakkında cümle kuran kim varsa onları taca atıp başladı iki teknik adam.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Beşiktaş, Ghezzal'lı kanadından, Fenerbahçe de Mert Hakan'ı yakın tuttuğu İrfan Can'ın kanadından rakibi tehdit edecekti.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

İki hocanın da ters kanada yüklenmesi ilginçti doğrusu.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Valerien Ismael'in tüm eksiklerine rağmen üçlü defanstan dönmeyeceğini tahmin ediyorduk ama ufak bir dokunuşu rakibin solunu yormaya yönelikti.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Üçlü defansın önünde dörtlü ve Larin-Batshuayi'nin ardından sola yatık oynayan Ghezzal.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Fenerbahçe'nin seri galibiyetlerinde çilingir sağda İrfan-Mert Hakan ve kanattan gelen Samuel idi.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

İsmail Kartal da rakipte Kenan'ı gözüne kestirmiş, Rosier'in yokluğunda takıma soldan yüklen emrini vermişti…

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Serseri bir topun Novak'ın önünde kalması, ardından yaptırdığı penaltı yetmedi Kenan'a yaptığı penaltı...

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Kim ve Serdar'ın yokluğunda Gustavo da Crespo'yu aratırken Fenerbahçe bir penaltının kaçtığı birinin gol olduğu oyunu ev sahibine verdi.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Beraberlik Fenerbahçe için yeterliydi ama 5'lik yarışı ve taraftarı önünde kazanmak için Beşiktaş'ın hızını kesen Ismael oldu.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Kartal'ın hocası, son çeyrekte 4 değişiklikle oyunu rakibine verdi.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Derbiden çıkan beraberlik Beşiktaş adına sezonun bir Z raporu gibiydi.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Penaltıyı kaçıran Bayshuayi ve ikinci yarının başında net fırsatı harcayan, sonra da bir kafa topu direkten dönen Larin Beşiktaş taraftarının hayallerini gerçek kılacak adamlar değiller.

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Maçın adamı Emirhan…

Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu!

Eksiklerini arayan Fenerbahçe için deplasman derbisinde bir puan ikinci bitirilecek sezonda iyi sonuç…

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