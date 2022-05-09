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Ahmet Çakar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Arda Kardeşler'i yorumladı! "Verdiği penaltılar..."

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan dev derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, maçın hakemi Arda Kardeşler'in Beşiktaş lehine verdiği penaltı kararları hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Ahmet Çakar Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yöneten Arda Kardeşler'i yorumladı! "Verdiği penaltılar..."
Sezonun son derbisinde kazanan olmadı ama özellikle ilk yarı tam bir dövüş vardı. Sahanın her yerinde çok konsantre olmuş Beşiktaş, rakibine bastı, top yaptırmadı, kazandığı toplarla da süratle çıkmayı düşündü. Fakat ilk gol çok erken geldi. Kornerden dönen topu Ferdi tamamladı ve Novak ilk etapta ofsaytmış gibi görünse de ki sonra ofsayt olmadığı kesin anlaşılıyor, tamamlayıp golü yaptı. Bu golden hemen sonra Novak bu sefer Beşiktaş'ın imdadına yetişti. Bilerek, isteyerek ceza alanı içinde elle oynadı fakat Batshuayi, penaltıdan yine yararlanamadı. İşte bundan sonra kritik bir dakika var. Serdar Dursun niye Fenerbahçe'nin santrforu olamayacağını ispat edercesine İrfan Can'ın önüne yuvarlaması gereken topu kaleye vurdu. Büyük takımın santrforu İrfan Can'ın önüne bırakır. Daha sonra kazanılan bir penaltı daha, bu sefer Ghezzal Beşiktaş'a beraberliği getirdi. İkinci yarı özellikle ilk yarım saat Beşiktaş, Fenerbahçe'yi hapsetti. Larin'in kaçırdığı gollerden biri ağları bulsa dün gece sonuç çok farklı olurdu. Ama Beşiktaş tempoyu o kadar yüksek tuttu ki son 20 dakika onlar da yoruldular ve maç neredeyse maçın başında atılan iki golle berabere bitiverdi. Dünkü derbi inanın bana hakem için çok çok zordu. Ama Arda Kardeşler beni şaşırttı. Tabii ki pozitif yönden. Mükemmel bir maç yönetti. Verdiği iki doğru penaltının yanında gösterdiği kartlar, faul tespitleri ve en önemlisi sakin kalabilmesi kusursuzdu. Böyle zor bir derbiyi Türkiye'de her hakem Arda Kardeşler gibi mükemmele yakın yönetemez

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