Haberler Beşiktaş İsmael’den 8 puan

İsmael’den 8 puan

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ikinci derbi heyecanını F.Bahçe maçıyla yaşayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
İsmael’den 8 puan

1-1 biten Trabzonspor maçıyla göreve başlayan Ismael yönetiminde siyah-beyazlı takım, 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi yaşadı ve 8 puan topladı.

2
Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu dönemde Alanya ve Kayserispor'u yenebilen Kartal; Başakşehir (2-2), Hatay (1-1), Trabzon (1-1) ve Giresun (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı. Bu periyotta G.Saray'a 2-1 ve Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen siyahbeyazlı ekip, 14 puanlık kayıp yaşadı.

77 MAÇ 1-0 BİTTİ
Beşiktaş ile F.Bahçe'nin geride kalan 354 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. F.Bahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da F.Bahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 98 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.

DİĞER
Maldivler tatilini Kerem Bürsin ile geçiren Hande Erçel'in yeni rotası belli oldu! Reklam tatiline bu kez Kaan Yıldırım ile gidiyor!
e-Ticaret üzerinden tekelleşmeye onay yok! Rekabet Kurulu büyük oyuna 'dur' dedi
Fenerbahçe'den Telles bombası!
Jorge Jesus kararını o tarihte verecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vodafone Park'ta dev kapışma! İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu gelişmesi! Nice...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonunun sahibi belli oldu! Miami'de pole pozisyonunun sahibi belli oldu! 07:37
Maç sonu çarpıcı sözler! "Devre arasında G.Saray'a gelseydi..." Maç sonu çarpıcı sözler! "Devre arasında G.Saray'a gelseydi..." 07:28
Mostafa Mohamed içeri girdi Mostafa Mohamed içeri girdi 06:35
Barça uzatmalarda kazandı! Barça uzatmalarda kazandı! 01:17
Barça uzatmalarda kazandı! Barça uzatmalarda kazandı! 01:17
Kartal Rıdvan'ın bonservisini belirledi! Ismael... Kartal Rıdvan'ın bonservisini belirledi! Ismael... 00:41
Daha Eski
Liverpool'a Tottenham çelmesi! Liverpool'a Tottenham çelmesi! 00:38
Liverpool'a Tottenham çelmesi! Liverpool'a Tottenham çelmesi! 00:37
Derbiler hırçın geçiyor! İşte dikkat çeken o istatistik Derbiler hırçın geçiyor! İşte dikkat çeken o istatistik 00:29
Nantes tek golle kazandı! Nantes tek golle kazandı! 00:28
Nantes tek golle kazandı! Nantes tek golle kazandı! 00:26
Benfica'yı deviren Porto şampiyon oldu! Benfica'yı deviren Porto şampiyon oldu! 23:44