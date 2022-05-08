İsmael’den 8 puan

1-1 biten Trabzonspor maçıyla göreve başlayan Ismael yönetiminde siyah-beyazlı takım, 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlikle bir yenilgi yaşadı ve 8 puan topladı.

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Beşiktaş, ligdeki son 8 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu dönemde Alanya ve Kayserispor'u yenebilen Kartal; Başakşehir (2-2), Hatay (1-1), Trabzon (1-1) ve Giresun (0-0) karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı. Bu periyotta G.Saray'a 2-1 ve Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen siyahbeyazlı ekip, 14 puanlık kayıp yaşadı.

77 MAÇ 1-0 BİTTİ

Beşiktaş ile F.Bahçe'nin geride kalan 354 maçında en çok görülen sonuç 1-0 oldu. F.Bahçe, Beşiktaş'ı 40, Beşiktaş da F.Bahçe'yi 37 kez 1-0'lık sonuçlarla yenerken, 98 yıllık derbi tarihindeki toplam 77 maçta sporseverler birer gol gördü. Toplam 13 ayrı statta karşılaşan rakipler, ayrıca 29 kez de 0-0 berabere kaldı.