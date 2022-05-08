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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası Rachid Ghezzal'dan penaltı yorumu! "Batshuayi'nin kaçırması..."

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Kritik müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Michy Batshuayi 8. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Kara-Kartal'da Rachid Ghezzal, takım arkadaşının kaçırdığı penaltıyla ilgili konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 21:39
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası Rachid Ghezzal'dan penaltı yorumu! "Batshuayi'nin kaçırması..."

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Cezayirli yıldız, penaltı kaçıran Michy Batshuayi hakkında konuştu.

İşte o sözler...

Rachid Ghezzal: Burada olmak harika bir duygu. Taraftarların bu sevgisini ilk günden beri hissediyorum. Bu yüzden Beşiktaş formasını giydiğim sürece neyim varsa sahada veriyorum.

Taraftarımız, her şeyin en iyisini hak ediyor. Maalesef, çok üzgünüz ki bugün kazanamadık. Her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı.

Penaltı olduğu zaman atmak istedim ama Batshuayi sorumluluk almak istedi. Gol krallığına da oynadığı için sorumluluk aldı. Maalesef kaçırdı, bu normal. Futbolda olan şeyler. Batshuayi'nin kaçırması asla problem değil. Biz bir takımız.

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