Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrası Rachid Ghezzal'dan penaltı yorumu! "Batshuayi'nin kaçırması..."

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Cezayirli yıldız, penaltı kaçıran Michy Batshuayi hakkında konuştu.



İşte o sözler...



Rachid Ghezzal: Burada olmak harika bir duygu. Taraftarların bu sevgisini ilk günden beri hissediyorum. Bu yüzden Beşiktaş formasını giydiğim sürece neyim varsa sahada veriyorum.

Taraftarımız, her şeyin en iyisini hak ediyor. Maalesef, çok üzgünüz ki bugün kazanamadık. Her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı.

Penaltı olduğu zaman atmak istedim ama Batshuayi sorumluluk almak istedi. Gol krallığına da oynadığı için sorumluluk aldı. Maalesef kaçırdı, bu normal. Futbolda olan şeyler. Batshuayi'nin kaçırması asla problem değil. Biz bir takımız.